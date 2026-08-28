Prediksi Skor RB Leipzig vs Borussia Monchengladbach: Red Bull Arena Jadi Momok Tim Tandang!

JawaPos.com — RB Leipzig diprediksi mengalahkan Borussia Monchengladbach 2-1 di Red Bull Arena, Sabtu (29/8/2026) pukul 20.30 WIB, dalam laga pembuka Bundesliga 2026/2027.

Die Roten Bullen punya modal kuat setelah finis ketiga musim lalu dan menang 6-0 atas Eintracht Trier di DFB-Pokal, sedangkan Gladbach datang dengan target memperbaiki posisi setelah hanya finis ke-12.

RB Leipzig Punya Modal Kuat di Kandang RB Leipzig menunjukkan perkembangan signifikan pada Bundesliga 2025/2026 setelah sempat terpuruk di posisi ketujuh pada musim sebelumnya.

Die Roten Bullen mengakhiri kompetisi di peringkat ketiga dengan torehan 66 gol, kebobolan 47 kali, dan mengumpulkan 14 poin lebih banyak dibandingkan musim 2024/2025.

Konsistensi Leipzig juga terlihat dalam periode akhir musim.

Tim asal Saxony tersebut memenangkan enam dari delapan pertandingan Bundesliga terakhir musim lalu dan hanya dua kali kalah, sementara lima laga terakhir di Red Bull Arena semuanya berakhir dengan kemenangan.

Produktivitas Leipzig di kandang menjadi salah satu alasan utama mereka lebih diunggulkan dalam pertandingan ini.

Dalam lima pertandingan kandang terakhir Bundesliga musim lalu, mereka mampu mencetak 13 gol dan mencatat dua clean sheet.