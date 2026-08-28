Prediksi Skor Mainz 05 vs SC Paderborn: Die Nullfünfer Berpeluang Pesta Gol di MEWA Arena

Phillip Tietz menjadi tumpuan lini depan Mainz 05 saat menghadapi SC Paderborn di laga pembuka Bundesliga 2026/2027. (Mainz 05)
JawaPos.com — Mainz 05 diprediksi mengawali Bundesliga 2026/2027 dengan kemenangan saat menjamu SC Paderborn di MEWA Arena, Sabtu (29/8/2026) pukul 20.30 WIB.
Die Nullfünfer membawa modal impresif setelah mencatat tujuh kemenangan dan sekali imbang dalam delapan laga uji coba, lalu menghancurkan Krieschow 9-0 di DFB-Pokal.
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Mainz 05 punya alasan kuat untuk percaya diri menghadapi SC Paderborn.
Tim asuhan Urs Fischer tersebut menutup Bundesliga 2025/2026 dengan kemenangan 2-0 atas Heidenheim dan kemudian melanjutkan tren positif sepanjang pramusim.
Dalam delapan pertandingan persahabatan musim panas, Mainz 05 tidak sekalipun menelan kekalahan.
Die Nullfünfer membukukan tujuh kemenangan dan satu hasil imbang, sebelum menunjukkan ketajaman mereka pada laga DFB-Pokal akhir pekan lalu.
Mainz 05 menghajar Krieschow dengan skor telak 9-0.
Phillip Tietz menjadi bintang utama dalam kemenangan tersebut setelah mencetak empat gol, sebuah performa yang bisa menjadi peringatan serius bagi lini belakang SC Paderborn.
Namun, Mainz 05 tetap memiliki satu catatan yang perlu diperbaiki.
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Jawa Pos
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