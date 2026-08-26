Savio Resmi Gabung Tottenham, De Zerbi: Perekrutan Besar!

Savio resmi bergabung dengan Tottenham Hotspur dari Manchester City. De Zerbi menyebut winger Brasil itu sebagai perekrutan besar. (Dok. Savinho)
JawaPos.com - Tottenham Hotspur resmi mendatangkan Savio dari Manchester City pada Selasa (25/8). Winger asal Brasil itu menjadi salah satu rekrutan yang sudah lama diincar Tottenham dan langsung mendapat pujian tinggi dari pelatih Roberto De Zerbi.
Savio tiba di Tottenham pada Selasa pagi waktu setempat dan langsung diperkenalkan sebagai pemain baru. Pemain berusia 22 tahun tersebut akan mengenakan nomor punggung 17 setelah klub London Utara itu mengejarnya sejak musim panas tahun lalu.
“Saya membutuhkan waktu, tetapi saya sangat senang berada di sini. Ini merupakan kesempatan luar biasa di klub yang hebat dengan salah satu pelatih terbaik di dunia,” kata Savio.
“Saat pertama berbicara dengan pelatih, saya langsung tahu bahwa saya harus datang. Dia mengatakan ingin membantu saya mencapai level tertinggi dan saya percaya kami bisa melakukannya bersama sebagai tim,” lanjutnya dikutip dari situs resmi klub.
Direktur Olahraga Tottenham Hotspur Johan Lange menyambut kedatangan Savio setelah klub memantau perkembangan sang pemain dalam waktu cukup lama.
“Savio adalah pemain yang sudah lama berada dalam radar kami dan saya sangat senang dia sekarang menjadi pemain Tottenham Hotspur,” ujar Lange.
De Zerbi menilai Savio memiliki kualitas yang dibutuhkan Tottenham, terutama untuk memperkuat sektor sayap. Pelatih asal Italia itu juga menyoroti keberanian sang pemain ketika menghadapi bek lawan dalam situasi satu lawan satu.
“Savio membawa energi, imajinasi, dan kualitas di posisi sayap. Dia berani menghadapi bek lawan dan memiliki kemampuan untuk mengubah jalannya pertandingan melalui kreativitasnya,” kata De Zerbi.
De Zerbi bahkan mengaku sudah mengenal Savio sebelum sang pemain bergabung dengan Manchester City. Ia menyebut kemampuan satu lawan satu Savio sebagai salah satu kekuatan utamanya.
“Dalam situasi satu lawan satu, dia adalah salah satu pemain terbaik. Dia bisa bermain di sisi kanan maupun kiri. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Ketika berada di Brighton, saya pernah berbicara dengannya sebelum dia pergi ke City. Dia adalah pemain besar bagi kami, sebuah perekrutan besar,” ujar De Zerbi.
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Jawa Pos
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