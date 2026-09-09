Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

JawaPos.com - Pengusaha Aristya Agung Setiawan atau Aris mengungkap sejumlah dugaan penggunaan fasilitas miliknya dalam perkara dugaan perselingkuhan dan perzinaan yang menyeret nama Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier. Salah satu fasilitas yang disebut Aris adalah apartemen yang berada di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

"Buktinya sangat valid karena bukti itu rekaman video. Itu dilakukan di apartemen saya sendiri, atas nama saya sendiri di Pondok Indah," ujar Aris di bilangan Jakarta Selatan.

Aris menyebut bahwa dirinya memiliki dua unit apartemen. Menurut dia, dua apartemen tersebut ternyata digunakan oleh Endah dan Malik untuk berselingkuh.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pengungkapan Aris terkait bukti yang berkaitan dengan laporan polisi di Polda Metro Jaya atas kasus dugaan perzinaan dan kohabitasi.

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Ia mengatakan, rekaman video CCTV menjadi salah satu bukti penting yang dapat membantu mengungkap perkara yang saat ini sedang berjalan.

Aris juga mengungkap bahwa bukan hanya apartemen miliknya yang digunakan. Ia menyebut, mobil miliknya juga digunakan oleh Endah dan Malik Bawazier.

"Klien kami menemukan, ada alat bukti juga bahwa MB itu suka di mobil," kata pengacara Aris, Dodi Sularso.

Menurut Aris, mobil tersebut pada awalnya dibeli untuk istrinya. Karena itu, ia menyoroti penggunaan sejumlah fasilitas yang menurutnya berasal dari hasil kerja dan penghasilannya.