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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 3 September 2026 | 03.52 WIB

Anthony Gordon Sebut LaLiga Lebih Kejam Ketimbang Premier League

Anthony Gordon Sebut LaLiga Lebih Kejam Ketimbang Premier League / ig @fcbarcelona - Image

Anthony Gordon Sebut LaLiga Lebih Kejam Ketimbang Premier League / ig @fcbarcelona

JawaPos.com - Anthony Gordon mulai merasakan sendiri perbedaan antara sepak bola Inggris dan Spanyol. Setelah pindah ke Barcelona dari Newcastle United pada musim panas ini, pemain internasional Inggris tersebut mengakui bahwa LaLiga memiliki tantangan tersendiri yang bahkan bisa terasa lebih kejam ketika seorang pemain melakukan kesalahan.

Gordon sebelumnya menghabiskan lebih dari tiga musim di Newcastle dan mencatatkan 39 gol dalam 152 penampilan. Sebelum itu, ia juga sempat berkembang bersama Everton.

Kini, ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru di Barcelona. Dan sejauh ini, proses tersebut berjalan cukup positif.

"Saya sangat senang bermain di Premier League dan itu memainkan peran besar dalam perkembangan saya," kata Gordon.

"Namun, sepak bola Spanyol menuntut tingkat kecerdasan taktis dan teknis yang berbeda."

Satu Kesalahan Bisa Langsung Dihukum

Melansir ESPN, menurut Gordon, perbedaan paling terasa ada pada cara permainan berlangsung. Premier League terkenal dengan intensitas dan duel fisiknya, tetapi menurutnya tempo tersebut terkadang masih memberikan kesempatan kepada pemain untuk memperbaiki kesalahan.

Di Spanyol, situasinya berbeda.

"Di Inggris, intensitas permainan terkadang bisa menutupi kesalahan. Anda bisa kehilangan kendali bola dan tetap bisa menebusnya dengan memenangkan duel fisik berikutnya. Di sini, sentuhan pertama yang buruk atau kurangnya konsentrasi terkait posisi Anda bisa langsung dihukum."

"Ruangannya lebih kecil, keputusan harus dibuat lebih cepat, dan semuanya harus lebih tepat."

Editor: Setyo Adi Nugroho
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