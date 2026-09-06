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Taufiq Ardyansyah
Minggu, 6 September 2026 | 16.12 WIB

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Chelsea: Adu Taktik Arteta dan Alonso di Derby London

Arsenal dan Chelsea beradu strategi dalam derby London di Emirates. Pertahanan solid The Gunners diuji lini serang The Blues yang sedang produktif. (Bein Sports) - Image

Arsenal dan Chelsea beradu strategi dalam derby London di Emirates. Pertahanan solid The Gunners diuji lini serang The Blues yang sedang produktif. (Bein Sports)

JawaPos.com — Arsenal masih mempertahankan predikat sebagai tim dengan pertahanan terbaik di Premier League. Dalam dua matchweek awal musim ini, gawang David Raya masih nirbobol. Di antara 20 tim, hanya Hull City yang mampu menyamai catatan tersebut.

Matchweek ketiga bakal menguji tembok kukuh The Gunners. Lawannya adalah Chelsea. The Blues memiliki lini serang produktif dalam laga berlabel derby London ke-216 di Stadion Emirates, London (siaran langsung Vidio pukul 22.30 WIB).

Duo lini serang Chelsea, Joao Pedro dan Cole Palmer, sama-sama sudah menciptakan dua gol dalam dua matchweek. Sementara itu, lini serang Arsenal hanya menempatkan Kai Havertz dan Bukayo Saka dengan total tiga gol.

"Aku rasa Arsenal akan menyadari bahwa Chelsea musim ini punya lini serang yang lebih baik, setidaknya dari Aston Villa (lawan Arsenal sebelumnya yang dikalahkan susah payah 1-0, 1/9)," ungkap Gary Neville, pandit BBC Sport sekaligus mantan pelatih Valencia CF.

"Ini ujian yang sangat bagus bagi Arsenal dan juga momen yang sangat baik untuk menganalisis Chelsea di awal kiprah Xabi Alonso," sambung Neville.

Apalagi, Arsenal bisa memainkan duet bek tengah baru. Gabriel Magalhaes akan ditemani Ezri Konsa setelah William Saliba cedera di Piala Dunia 2026 dan Cristhian Mosquera menyusul cedera.

Xabi Duplikasi Kontak Fisik Rugby

Kontak fisik ala rugby di area penalti menjadi senjata tactician Arsenal Mikel Arteta dalam upaya mencetak gol via skema sepak pojok.

Tactician Chelsea Xabi Alonso ternyata menggunakan taktik serupa dalam sesi latihan di London Cobham, kamp latihan Chelsea, pada pekan ini.

Kesamaan taktik tersebut mengingatkan pada kesamaan akar rumput asal dari Arteta dan Xabi. Keduanya sama-sama memulai kariernya di klub amatir yang ada di San Sebastian, Antiguoko.

Namun, karier Arteta-Xabi harus berpisah saat di akademi. Arteta ke La Masia, akademi Barcelona, sedangkan Xabi beralih ke akademi milik Real Sociedad.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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