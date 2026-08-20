Prediksi Skor St Tonis vs Eintracht Frankfurt di DFB Pokal: Die Adler Berpotensi Menang Telak

Pelatih Eintracht Frankfurt, Adi Hutter. (Eintracht Frankfurt)
JawaPos.com – Eintracht Frankfurt akan menghadapi tim kasta kelima, DJK Teutonia St. Tonis, di babak pertama DFB Pokal 2026/2027. Die Adler, julukan Eintracht Frankfurt, berpotensi menang telak dalam laga tersebut.
Laga ini akan digelar di markas St. Tonis di YAYLA-Sportspark, Tonisvorst, Jumat (21/8) Jumat (21/8) pukul 23.00 WIB. Stadion ini hanyalah venue kecil yang hanya memiliki kapasitas 3.000 penonton.
Edisi musim ini akan menjadi partisipasi perdana St. Tonis di ajang DFB Pokal. Oleh sebab itu, apapun hasilnya, laga ini tetap akan menjadi tonggak sejarah bagi kubu St. Tonis.
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Melihat fakta-fakta tersebut, ditambah Eintracht Frankfurt berada empat tingkat kasta di atas tuan rumah, sudah tentu tim tamu jauh lebih diunggulkan pada laga ini. Terlebih lagi, St. Tonis hanya memenangkan satu dari tujuh laga kompetitif terakhir mereka.
Meski jauh diunggulkan, Eintracht Frankfurt menatap laga ini dengan kondisi tidak baik-baik saja. Moral tim tengah runtuh akibat gagal mengamanan tiket kompetisi Eropa musim lalu.
Saat ini, pelatih anyar mereka, Adi Hutter tengah memutar otak memulihkan kepercayaan diri tim. Meski berhasil memenangi enam dari delapan laga pramusim, penampilan Eintracht Frankfurt belum cukup meyakinkan.
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Bahkan Eintracht Frankfurt menelan kekalahan memalukan 0-7 oleh tim Inggris, Brentford pada Sabtu (15/8) silam. Sudah jatuh tertimpa tangga, Eintracht Frankfurt juga harus kehilangan bek tengah Robin Koch pada laga itu.
Koch harus ditarik keluar karena gegar otak. Namun kabar baiknya, pemain berusia 30 tahun itu dikonfirmasi sudah mulai ikut berlatih bersama tim.
Laga menghadapi St. Tonis akan menjadi ajang pemanasan terakhir sebelum menatap kompetisi sesungguhnya di Liga Jerman menghadapi Union Berlin pada Sabtu (29/8) mendatang. Meski menghadapi tim antah berantah, Hutter tetap enggan memandang remeh.
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Jawa Pos
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