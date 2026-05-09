Tumbangkan Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund Amankan Posisi Runner Up Bundesliga 2025/2026

Borussia Dortmund tumbangkan Eintracht Frankfurt di laga kandang terakhir. (@BlackYellow/X)
JawaPos.com–Borussia Dortmund menang 3-2 atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga di Signal Iduna Park, Sabtu (9/5). Pertandingan itu sekaligus menjadi laga perpisahan bagi tiga pemain senior Dortmund, Julian Brandt, Niklas Sule, dan Salih Ozcan.
Eintracht Frankfurt sebenarnya langsung mengejutkan tuan rumah saat laga baru berjalan dua menit. Can Uzun sukses memanfaatkan umpan Mahmoud Dahoud untuk membawa timnya unggul cepat 1-0. Dilansir dari situs resmi Bundesliga, gol itu menjadi gol tercepat yang bersarang ke gawang Dortmund musim ini.
Tertinggal cepat, Dortmund membalas dengan menciptakan sejumlah peluang. Termasuk upaya Marcel Sabitzer dan sundulan Samuele Inacio yang masih mampu digagalkan kiper Frankfurt Michael Zetterer.
Belum sempat membalas, Ritsu Doan nyaris menggandakan keunggulan untuk Frankfurt pada menit ke-39. Tapi tembakannya hanya membentur tiang.
Dortmund akhirnya bangkit menjelang babak pertama berakhir. Pada menit ke-42, Serhou Guirassy menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan silang Julian Ryerson.
Tidak lama berselang, Nico Schlotterbeck mencetak gol kedua Dortmund setelah menyelesaikan umpan tarik dari Maximilian Beier dengan tenang untuk membalikkan keadaan menjadi 2-1.
Memasuki babak kedua, Dortmund tampil lebih dominan. Frankfurt sempat mencetak gol lewat Fares Chaibi pada menit ke-54, tetapi dianulir karena dinilai offside.
Gol ketiga Dortmund akhirnya tercipta pada menit ke-72 lewat sontekan jarak dekat dari Inacio yang menjadi gol perdananya bersama Dortmund. Gol itu pun membuat Dortmund memimpin dengan skor menjadi 3-1.
Pada menit ke-87, Frankfurt mampu memperkecil ketertinggalan lewat Jonathan Burkardt menjadi 3-2 setelah memanfaatkan bola liar hasil umpan Ansgar Knauff. Frankfurt bahkan nyaris menyamakan kedudukan satu menit berselang melalui Jean-Matteo Bahoya, tetapi sepakannya masih melebar tipis.
