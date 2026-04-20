Rekap Bundeliga: RB Leipzig Menggila Sikat Eintracht Frankfurt 3-1, Bayer Leverkusen Tersungkur di Kandang Sendiri

JawaPos.com - Hasil mengejutkan mewarnai lanjutan Bundesliga pekan 18 April. Sejumlah tim papan atas harus menelan pil pahit, sementara persaingan menuju zona Eropa kian memanas.

Kekalahan paling disorot dialami Bayer Leverkusen. Bermain di kandang, mereka takluk 1-2 dari FC Augsburg. Sempat unggul lewat Patrik Schick pada menit ke-12, Leverkusen justru kebobolan dua kali melalui Ruben Vargas Rieder (15’) dan penalti di masa injury time (90+7’).

Sementara itu, RB Leipzig tampil impresif saat menumbangkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-1. Gol kemenangan Leipzig dicetak oleh Diomande, Antonio Nusa, dan Harder.

Di laga lain, TSG 1899 Hoffenheim sukses mengamankan kemenangan dramatis 2-1 atas Borussia Dortmund. Dua gol penalti Andrej Kramaric menjadi penentu kemenangan, meski Dortmund sempat membalas lewat Serhou Guirassy di menit akhir.

Kemenangan juga diraih VfL Wolfsburg yang menundukkan Union Berlin 2-1, serta Werder Bremen yang mengatasi Hamburger SV dengan skor 3-1. Laga terakhir diwarnai kartu merah untuk pemain Hamburg, Otele pada menit ke-79.

Bayern Tak Terbendung

Di klasemen sementara, Bayern Munich semakin nyaman di puncak dengan koleksi 76 poin dari 29 pertandingan. Produktivitas mereka luar biasa dengan torehan 105 gol sejauh ini.

Posisi kedua ditempati Borussia Dortmund dengan 64 poin, diikuti RB Leipzig di peringkat ketiga dengan 59 poin.

Kekalahan Leverkusen membuat mereka tertahan di posisi keenam dengan 52 poin, sementara Hoffenheim naik ke peringkat lima dan terus menjaga peluang tampil di kompetisi Eropa musim depan.