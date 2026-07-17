Menuju Musim Baru Liga Inggris, Coventry City Resmi Rekrut Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt

JawaPos.com - Coventry City resmi mengumumkan perekrutan bek muda asal Swiss Aurele Amenda dari klub Bundesliga Eintracht Frankfurt. Transfer itu menjadi langkah penting The Sky Blues demi memperkuat skuad jelang menghadapi musim baru di Liga Inggris. Amenda dikabarkan didatangkan dengan nilai transfer sekitar GBP 17 juta (Rp 410 miliar) dengan kontrak jangka panjang.

Dilansir dari ESPN, kepindahan Amenda masih menunggu proses izin internasional sebelum dapat sepenuhnya disahkan. Amenda sendiri merupakan produk akademi Young Boys sebelum melanjutkan kariernya ke Eintracht Frankfurt pada awal musim 2024/2025.

Selama dua musim memperkuat klub Jerman itu, Amenda mencatatkan total 42 penampilan di berbagai kompetisi, termasuk tampil di Liga Champions.

Selain itu, Amenda juga menjadi bagian dari skuad Timnas Swiss yang berhasil melaju hingga babak perempat final Piala Dunia 2026. Amenda sendiri telah mengoleksi tujuh caps bersama Timnas Swiss. Pengalaman itu menjadi nilai tambah bagi Coventry yang baru saja promosi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris.

Dalam pernyataan resminya di situs klub, Amenda mengaku optimistis dengan langkah barunya di bawah arahan pelatih Frank Lampard. “Saya sangat senang dan ini merupakan sebuah kehormatan bisa berada di sini. Setelah panggilan pertama dengan pelatih, saya merasakan kepercayaan dan saya menyukai proyek yang ditawarkan. Saya merasa ini adalah langkah yang sangat baik untuk saya,” ujar Amenda.

Pemain berusia 22 tahun itu juga menjelaskan gaya bermainnya. “Saya suka menjaga gawang saya, tetapi saya juga suka bermain. Saya cukup tenang dengan bola dan bisa membantu tim dengan hal itu. Saya ingin menang, membantu tim, dan membawa klub meraih kesuksesan,” tambahnya.