Klub Tujuan Masih Rahasia! Julian Alvarez Akui Segera Tinggalkan Atletico Madrid, Barcelona dan PSG Siap Pantau?

JawaPos.com - Penyerang tim nasional Argentina Julian Alvarez mengisyaratkan keinginannya untuk meninggalkan Atletico Madrid pada bursa transfer musim panas ini. Pernyataan itu muncul di tengah ketertarikan sejumlah klub elite Eropa yang berlomba-lomba untuk mendapatkan tanda tangannya.

Dalam wawancara bersama ESPN usai kemenangan Argentina 2-0 atas Austria di ajang Piala Dunia 2026, Alvarez mengaku bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan dengan pihak klub terkait masa depannya. Meski enggan membahas secara rinci, pemain berusia 26 tahun itu menegaskan keputusannya untuk berpisah dinilai sebagai langkah terbaik bagi semua pihak.

“Saya rasa ini bukan momen yang tepat untuk berbicara terlalu banyak, tetapi saya juga tidak ingin menyembunyikannya. Saya mencoba menjadi orang yang jujur. Saya sudah berbicara dengan pihak yang perlu saya ajak bicara di Atletico. Saya pikir yang terbaik untuk semua adalah transfer. Saya ingin mewujudkan impian saya,” ujar Alvarez.

Sejumlah klub besar Eropa diketahui tengah memantau situasi sang pemain. Barcelona, Paris Saint-Germain (PSG), dan Arsenal disebut sebagai peminat utama. Real Madrid bahkan dilaporkan telah mengajukan tawaran sebesar EUR 150 juta (sekitar tiga triliun rupiah), tetapi ditolak oleh Atletico Madrid pada bulan lalu.

Meski tidak secara terbuka menyebutkan klub yang dituju, sumber ESPN menyebutkan bahwa Barcelona menjadi destinasi favorit Alvarez. Klub asal Catalan tersebut memang tengah mencari penyerang baru untuk menggantikan Robert Lewandowski yang diperkirakan akan meninggalkan tim pada musim panas ini.

Barcelona sebelumnya juga telah memperkuat lini serang dengan mendatangkan pemain sayap tim nasional Inggris Anthony Gordon dari Newcastle United dalam kesepakatan senilai EUR 70 juta (sekitar Rp 1,4 triliun). Kehadiran Alvarez disebut menjadi prioritas utama untuk melengkapi proyek pembangunan ulang skuad.

Sementara itu, PSG dan Arsenal yang merupakan finalis Liga Champions juga masih menunjukkan minat serius terhadap Alvarez. Sebelumnya, rumor transfer yang santer beredar terkait hengkangnya Alvarez bahkan memicu reaksi keras dari Atletico Madrid. Klub ibu kota Spanyol itu merespons ketertarikan Barcelona dan Real Madrid lewat sejumlah unggahan di media sosial yang bernada sindiran.