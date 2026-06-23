Bursa Transfer: Kun Aguero Sebut Julian Alvarez Jadi 'Kartu Joker' Sempurna Jika Gabung Barcelona

Sergio Aguero dalam sebuah kesempatan. (Omar Vega/Getty Images)
JawaPos.com - Rumor bursa transfer Eropa langsung memanas seiring mencuatnya nama Julian Alvarez. Penyerang muda Argentina itu secara terbuka mengaku sudah tidak nyaman lagi berseragam Atletico Madrid. Setelah duduk bersama manajemen Los Colchoneros, opsi angkat kaki lewat jalur transfer dinilai menjadi jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak.
Situasi panas ini memantik komentar dari sang legenda, Sergio Aguero. Berbicara di kanal Jijantes, eks penggawa Barcelona dan Atletico itu menilai Alvarez bakal menjadi rekrutan yang sangat menjanjikan andai mendarat di Camp Nou.
"Julian sebenarnya bisa masuk ke klub mana pun. Tapi, di Barca, dia bakal nyetel secara spektakuler karena gaya mainnya. Dia pemain hebat, bisa dipasang di posisi mana saja, dan punya paket menyerang yang komplet," puji Aguero, dikutip melalui laman Diario Sport, Selasa (23/6).
Pria yang terpaksa pensiun dini karena masalah jantung itu juga mengapresiasi keberanian Alvarez yang blak-blakan terkait masa depannya. Menurut Aguero, langkah itu jauh lebih jantan ketimbang bermain kucing-kucingan di belakang layar.
"Klub jelas tidak akan membocorkan hal seperti ini ke media. Jadi, tidak ada cara lain selain pemain sendiri yang harus jujur. Dia mengakui sudah bertemu manajemen dan sepakat bahwa transfer adalah opsi terbaik," beber Aguero.
Menurutnya, tidak ada yang keliru dari sikap terbuka Alvarez, mengingat klub mana pun pasti gengsi untuk mengakui bahwa mereka ingin melego asetnya. Meski begitu, Aguero mengingatkan bahwa jalan menuju Barcelona tidak akan mudah. Mengingat klausul rilis yang mengikat, Atletico tetap memegang kendali penuh atas nasib sang pemain.
"Dengan adanya klausul itu, bola sepenuhnya ada di tangan klub. Mereka yang berhak menentukan mau menjualnya atau tidak. Tapi, Julian sudah menunjukkan iktikad baik dengan berkata jujur," cetusnya.
Mengenai kondisi finansial Barcelona yang kerap diterpa isu miring, Aguero punya pandangan tersendiri. Ia meyakini kubu Catalan tetap punya peluang besar untuk mengamankan tanda tangan Alvarez tanpa harus melanggar regulasi finansial.
"Memang mustahil jika Barca harus menggelontorkan uang tunai 120, 200, atau 300 juta euro sekaligus. Tapi, dalam bisnis sepak bola modern, selalu ada kesepakatan cicilan tahunan. Barca bisa mencicilnya dalam tempo lima hingga enam tahun," urai Aguero.
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