Aldila Sutjiadi Melaju di Homburg Open 2026, Petenis Indonesia Bekuk Kempen/Panova 2-1

JawaPos.com - Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 setelah berhasil melalui babak pertama dengan super tie-break di Bad Homburg, Jerman, Selasa (23/6).

Aldila yang berpasangan dengan Vera Zvonareva pada ajang WTA 500 tersebut bangkit untuk menyudahi perlawanan Magali Kempen/Alexander Panova setelah satu jam 26 menit dengan 6-4, 4-6, 10-8, demikian catatan WTA.

Aldila/Zvonareva memimpin set pertama dengan memenangi tiga gim beruntun. Menurut statistik WTA, pasangan Indonesia/Rusia itu unggul dengan memenangi 82,4 persen poin servis pertama mereka.

Berhasil mengkonversi satu-satunya break point dalam set pertama, Aldila/Zvonareva merebut set pertama dengan mulus.

Aldila/Zvonareva kembali unggul pada set kedua dengan berhasil memasukkan 85,7 persen servis pertama mereka. Namun, statistik tersebut tidak cukup ketika mereka ditahan pada kedudukan 4-4.

Magali/Panova yang secara statistik menguasai pengembalian bola set kedua memenangi gim kesembilan dan kesepuluh untuk menyamakan kedudukan.

Super tie-break berjalan ketat ketika kedua pasangan berbagi keunggulan dalam catatan statistik WTA. Laga berjalan sengit pada 5-5. Aldila/Zvonareva berupaya memperlebar selisih angka.

Kedudukan 8-8 menjadi momen krusial. Aldila/Zvonareva mencuri angka ketika lawan kehilangan servis, lalu pada poin selanjutnya menutup pertandingan dengan kemenangan.