Aldila Sutjiadi Melaju di Homburg Open 2026, Petenis Indonesia Bekuk Kempen/Panova 2-1

Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc/am.)
JawaPos.com - Petenis putri Indonesia Aldila Sutjiadi melaju ke perempat final ganda Bad Homburg Open 2026 setelah berhasil melalui babak pertama dengan super tie-break di Bad Homburg, Jerman, Selasa (23/6).
Aldila yang berpasangan dengan Vera Zvonareva pada ajang WTA 500 tersebut bangkit untuk menyudahi perlawanan Magali Kempen/Alexander Panova setelah satu jam 26 menit dengan 6-4, 4-6, 10-8, demikian catatan WTA.
Aldila/Zvonareva memimpin set pertama dengan memenangi tiga gim beruntun. Menurut statistik WTA, pasangan Indonesia/Rusia itu unggul dengan memenangi 82,4 persen poin servis pertama mereka.
Berhasil mengkonversi satu-satunya break point dalam set pertama, Aldila/Zvonareva merebut set pertama dengan mulus.
Aldila/Zvonareva kembali unggul pada set kedua dengan berhasil memasukkan 85,7 persen servis pertama mereka. Namun, statistik tersebut tidak cukup ketika mereka ditahan pada kedudukan 4-4.
Magali/Panova yang secara statistik menguasai pengembalian bola set kedua memenangi gim kesembilan dan kesepuluh untuk menyamakan kedudukan.
Super tie-break berjalan ketat ketika kedua pasangan berbagi keunggulan dalam catatan statistik WTA. Laga berjalan sengit pada 5-5. Aldila/Zvonareva berupaya memperlebar selisih angka.
Kedudukan 8-8 menjadi momen krusial. Aldila/Zvonareva mencuri angka ketika lawan kehilangan servis, lalu pada poin selanjutnya menutup pertandingan dengan kemenangan.
Selanjutnya dalam perempat final, Aldila/Zvonareva menanti pemenang pertandingan babak pertama antara unggulan teratas Erin Routliffe/Nicole Melichar-Martinez dan Nika Radisic/Anreja Klepac.
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