Persebaya Surabaya Ulang Tahun ke-99, Toni Firmansyah Pasang Target Besar: Harus Lebih Disiplin!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya memasuki usia ke-99 tahun pada 18 Juni 2026 dan menjadi momentum penting bagi gelandang muda Toni Firmansyah untuk menatap musim 2026/2027 dengan semangat baru.

Pemain asli Surabaya itu berharap Persebaya Surabaya terus berkembang, meraih target terbaik, dan mampu menyambut usia satu abad dengan prestasi yang membanggakan.

Usia 99 tahun menjadi tonggak bersejarah bagi Persebaya Surabaya sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia.

Di tengah suasana perayaan tersebut, Toni Firmansyah turut menyampaikan harapan dan tekadnya untuk membawa Green Force tampil lebih kompetitif pada musim mendatang.

Apa Harapan Toni Firmansyah di Ulang Tahun Ke-99 Persebaya Surabaya? Toni Firmansyah berharap Persebaya Surabaya terus berkembang dan mampu mencapai target yang telah ditetapkan manajemen maupun tim pelatih pada musim 2026/2027.

Menurut gelandang berusia 21 tahun tersebut, usia klub yang semakin mendekati satu abad harus menjadi motivasi untuk terus maju.

Dia ingin Persebaya Surabaya tidak hanya menjadi klub besar secara sejarah, tetapi juga mampu menunjukkan prestasi terbaik di lapangan.

"Menurut saya di anniversary ke-99 tahun ini semoga Persebaya ke depannya lebih maju dan semoga kita mencapai target-target mendapatkan hasil terbaik," kata Toni Firmansyah.

Harapan itu muncul seiring besarnya ekspektasi suporter terhadap Green Force. Setelah melewati berbagai dinamika dalam beberapa musim terakhir, Persebaya Surabaya dituntut kembali bersaing di papan atas kompetisi nasional.