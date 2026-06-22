Arsenal Siap Percepat Transfer Morgan Rogers, Declan Rice dan Bukayo Saka Bakal Jadi Kunci

Morgan Rogers saat berseragam timnas Inggris. (NurPhoto/Shutterstock)
JawaPos.com – Arsenal siap kebut transfer gelandang serang naik daun milik Aston Villa, Morgan Rogers, dengan bintang mereka yang sedang membela timnas Inggris seperti Declan Rice, Bukayo Saka, dan Eberechi Eze bisa turut berperan dalam perekrutannya.
The Gunners telah mengidentifikasi bintang Aston Villa itu sebagai salah satu target utama untuk menambah ketajaman di lini serang musim panas mendatang, seiring Mikel Arteta berupaya mempertahankan gelar Liga Inggris dan kembali melangkah jauh di Eropa.
“Arsenal sedang bersiap untuk meningkatkan tawaran kepada Rogers, dengan beberapa pilar tim yang berada di skuad Inggris telah mempengaruhi sang pemain untuk kemungkinan pindah ke Stadion Emirates,” ungkap Daily Mail.
Rice dikabarkan memimpin upaya pendekatan untuk gelandang serang berusia 23 tahun tersebut, sementara Saka dan Eze juga merupakan bagian dari pasukan The Three Lions yang saat ini menghabiskan waktu bersama Rogers di Piala Dunia 2026.
Pemain bernomor punggung 27 di Villa Park itu menikmati musim yang sensasional di bawah asuhan Unai Emery sepanjang musim 2025/2026, mencetak 14 gol dan mencatatkan 12 assist di semua kompetisi untuk The Villans.
Rogers adalah salah satu pemain andalan Villa saat finis di posisi keempat liga domesik dan tulang punggung kesuksesan tim mengangkat trofi Liga Eropa, yang membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain muda kreatif paling menjanjikan di sepak bola Inggris.
Meskipun di tim nasional ia menjadi pilihan kedua setelah Jude Bellingham, Rogers tetap tampil dari bangku cadangan saat kemenangan 4-2 atas Kroasia dan diharapkan memainkan peran penting bagi Thomas Tuchel selama turnamen.
Melansir dari The Sun, Arsenal melihat fleksibilitas pesepak bola kelahiran Halesowen ini sebagai daya tarik utama. Rogers dapat beroperasi di seluruh lini depan, sebagai gelandang serang atau dari sayap kiri.
Namun, The Gunners harus menghadapi label harga mahal sekitar GBP 85 juta jika The Villans terpaksa melepas sosok paling diandalkan Emery di Villa Park, demi menjaga keuangan klub asal Birmingham tersebut.
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