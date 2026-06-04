Arsenal Dapat Keuntungan Besar dalam Perburuan Julian Alvarez Usai Atletico Madrid Tolak Barcelona

Julian Alvarez (Instagram @juliaanalvarez)
JawaPos.com – Arsenal mendapat kabar terbaru yang cukup positif dalam upaya mereka memburu Julian Alvarez pada bursa transfer musim panas.
Dilansir dari laman Football London pada Kamis (4/6), Striker Atletico Madrid tersebut terus dikaitkan dengan sejumlah klub elite Eropa setelah tampil impresif bersama tim asal Spanyol itu.
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Menurut laporan dari Spanyol, Atletico Madrid telah menegaskan bahwa mereka tidak berniat menjual Alvarez kepada Barcelona. Klub asuhan Diego Simeone itu dikabarkan menganggap transfer ke rival sesama La Liga sebagai langkah yang tidak menguntungkan.
Sikap tersebut membuat peluang Barcelona untuk mendapatkan tanda tangan pemain asal Argentina itu semakin kecil.
Kondisi tersebut membuka kesempatan lebih besar bagi Arsenal yang sejak lama memantau perkembangan Alvarez. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, diketahui merupakan sosok yang sangat mengagumi kemampuan sang penyerang.
Berta juga memiliki hubungan khusus dengan Alvarez karena pernah menjadi pihak yang membawanya ke Atletico Madrid dari Manchester City pada tahun 2024.
Meski demikian, Atletico Madrid tetap menunjukkan pendirian yang tegas terkait masa depan pemain berusia 26 tahun tersebut. Klub ibu kota Spanyol itu dikabarkan tidak ingin membuka negosiasi dengan klub mana pun pada musim panas ini.
Alvarez sendiri masih menjadi bagian penting dalam proyek jangka panjang yang sedang dibangun Simeone.
Sejumlah laporan menyebut Arsenal dan Paris Saint-Germain telah menjalin komunikasi dengan perwakilan Alvarez. Kedua klub diyakini memiliki kemampuan finansial untuk mengajukan tawaran besar demi merekrut sang striker.
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