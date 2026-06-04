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Risma Azzah Fatin
Jumat, 5 Juni 2026 | 02.37 WIB

Parade Kejuaraan Arsenal Diwarnai Insiden Penikaman hingga Puluhan Evakuasi Darurat Besar

Parade Arsenal (Instagram @premierleague) - Image

Parade Arsenal (Instagram @premierleague)

JawaPos.com – Parade perayaan Arsenal di London Utara diwarnai sejumlah insiden keamanan yang melibatkan layanan darurat.

Dilansir dari laman ESPN pada Kamis (4/6), Polisi Metropolitan mengonfirmasi adanya enam kasus penusukan yang terjadi setelah sebagian besar kerumunan mulai membubarkan diri.

Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga melakukan operasi penyelamatan terhadap sekitar 75 orang yang berada di lokasi ketinggian berbahaya.

Menurut keterangan pihak kepolisian, sebagian besar korban penusukan tidak mengalami luka serius.

Namun, seorang pria berusia sekitar 20 tahun sempat dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis setelah ditikam di Hornsey Road. Kondisinya kini dilaporkan stabil setelah mendapatkan penanganan medis.

Layanan Pemadam Kebakaran London menyatakan bahwa petugas telah dikerahkan secara khusus untuk mengamankan jalannya parade. Selain menangani berbagai insiden di sekitar lokasi, mereka memimpin operasi penyelamatan terhadap puluhan orang yang memanjat bangunan dan area tinggi lainnya.

Petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak memanjat atap maupun struktur bangunan selama perayaan berlangsung.

Selain kasus penusukan, petugas turut menangani kebakaran yang terjadi di sebuah hotel dekat lokasi parade. Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh suar yang dinyalakan saat perayaan berlangsung. Beruntung, api berhasil dipadamkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada bagian luar bangunan.

Polisi juga melaporkan sebanyak 24 orang ditangkap selama rangkaian perayaan berlangsung. Penangkapan dilakukan atas berbagai pelanggaran, termasuk menyerang petugas, pelanggaran narkoba, perilaku mabuk, dan tindak kriminal lainnya.

Meski terjadi sejumlah insiden, pihak berwenang menilai sebagian besar kegiatan perayaan dapat berlangsung dengan aman dan terkendali.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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