Jose Mourinho Ingin Real Madrid Rekrut Bek Serbabisa Arsenal Riccardo Calafiori

JawaPos.com - Real Madrid berpotensi kembali aktif di bursa transfer musim panas untuk memperkuat sektor pertahanan. Sejumlah bek dikaitkan dengan Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir. Namun secara khusus Jose Mourinho disebut menginginkan pemain Arsenal, Riccardo Calafiori.

Bek Arsenal Riccardo Calafiori, dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang ingin dibawa Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari proyek pembangunan ulang skuad. Pelatih asal Portugal tersebut diyakini melihat Calafiori sebagai pemain yang mampu memberikan fleksibilitas tambahan sekaligus memperdalam kualitas lini belakang Real Madrid.

Melansir akun X Ramon Alvarez, Jose Mourinho secara langsung meminta manajemen Real Madrid untuk mengevaluasi kemungkinan merekrut pemain Arsenal asal Italia tersebut. Alasan utamanya bukan semata-mata kualitas bertahan, melainkan kemampuan Riccardo Calafiori bermain di lebih dari satu posisi.

Pemain berusia 24 tahun itu dikenal sebagai bek tengah alami, tetapi juga mampu tampil sama baiknya di posisi bek kiri. Kemampuan beradaptasi tersebut dianggap sangat berharga bagi Mourinho, terutama menghadapi musim panjang yang dipenuhi jadwal padat dan risiko cedera pemain.

Dengan satu pemain yang bisa mengisi beberapa peran sekaligus, Mourinho diyakini akan memiliki lebih banyak opsi taktis untuk menghadapi berbagai situasi pertandingan.

Real Madrid Bersiap Merombak Lini Belakang Ketertarikan terhadap Calafiori muncul di tengah rencana besar Real Madrid untuk memperkuat pertahanan. Los Blancos memang sedang memasuki fase regenerasi setelah beberapa pemain senior diperkirakan meninggalkan klub.

Sebelumnya, nama Ibrahima Konate telah disebut sebagai salah satu target utama untuk memperkuat jantung pertahanan. Jika transfer tersebut benar-benar terwujud, maka lini belakang Madrid musim depan bisa mengalami perubahan besar dibandingkan musim sebelumnya.

Namun Mourinho tampaknya belum puas hanya dengan satu tambahan pemain bertahan. Dia ingin memastikan skuadnya memiliki kedalaman yang cukup untuk bersaing di berbagai kompetisi sepanjang musim.