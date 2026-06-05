Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
M Shofyan Dwi Kurniawan
Jumat, 5 Juni 2026 | 23.34 WIB

Jose Mourinho Ingin Real Madrid Rekrut Bek Serbabisa Arsenal Riccardo Calafiori

Real Madrid berencana merekrut Riccardo Calafiori dari Arsenal, untuk memperkuat pertahanan. (ig @richycala) - Image

Real Madrid berencana merekrut Riccardo Calafiori dari Arsenal, untuk memperkuat pertahanan. (ig @richycala)

JawaPos.com - Real Madrid berpotensi kembali aktif di bursa transfer musim panas untuk memperkuat sektor pertahanan. Sejumlah bek dikaitkan dengan Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir. Namun secara khusus Jose Mourinho disebut menginginkan pemain Arsenal, Riccardo Calafiori. 

Bek Arsenal Riccardo Calafiori, dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang ingin dibawa Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari proyek pembangunan ulang skuad. Pelatih asal Portugal tersebut diyakini melihat Calafiori sebagai pemain yang mampu memberikan fleksibilitas tambahan sekaligus memperdalam kualitas lini belakang Real Madrid.

Melansir akun X Ramon Alvarez, Jose Mourinho secara langsung meminta manajemen Real Madrid untuk mengevaluasi kemungkinan merekrut pemain Arsenal asal Italia tersebut. Alasan utamanya bukan semata-mata kualitas bertahan, melainkan kemampuan Riccardo Calafiori bermain di lebih dari satu posisi.

Pemain berusia 24 tahun itu dikenal sebagai bek tengah alami, tetapi juga mampu tampil sama baiknya di posisi bek kiri. Kemampuan beradaptasi tersebut dianggap sangat berharga bagi Mourinho, terutama menghadapi musim panjang yang dipenuhi jadwal padat dan risiko cedera pemain.

Dengan satu pemain yang bisa mengisi beberapa peran sekaligus, Mourinho diyakini akan memiliki lebih banyak opsi taktis untuk menghadapi berbagai situasi pertandingan.

Real Madrid Bersiap Merombak Lini Belakang

Ketertarikan terhadap Calafiori muncul di tengah rencana besar Real Madrid untuk memperkuat pertahanan. Los Blancos memang sedang memasuki fase regenerasi setelah beberapa pemain senior diperkirakan meninggalkan klub.

Sebelumnya, nama Ibrahima Konate telah disebut sebagai salah satu target utama untuk memperkuat jantung pertahanan. Jika transfer tersebut benar-benar terwujud, maka lini belakang Madrid musim depan bisa mengalami perubahan besar dibandingkan musim sebelumnya.

Namun Mourinho tampaknya belum puas hanya dengan satu tambahan pemain bertahan. Dia ingin memastikan skuadnya memiliki kedalaman yang cukup untuk bersaing di berbagai kompetisi sepanjang musim.

Bek Kiri Masih Jadi Perhatian

Secara teori, posisi bek kiri bukanlah sektor yang paling mendesak untuk diperkuat Real Madrid. Klub masih memiliki beberapa opsi yang dapat dimainkan di area tersebut. Namun laporan menyebut Mourinho belum sepenuhnya yakin dengan kualitas yang tersedia saat ini.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Real Madrid Siap Tebus Klausul Jose Mourinho dari Benfica, Reuni di Bernabeu Makin Dekat! - Image
Sepak Bola Dunia

Real Madrid Siap Tebus Klausul Jose Mourinho dari Benfica, Reuni di Bernabeu Makin Dekat!

Jumat, 5 Juni 2026 | 22.20 WIB

Ayah dan Agen Erling Haaland Bantah Bomber Manchester City Hengkang ke Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Ayah dan Agen Erling Haaland Bantah Bomber Manchester City Hengkang ke Real Madrid

Jumat, 5 Juni 2026 | 03.35 WIB

4 Bintang Dunia Layak Gantikan Layvin Kurzawa di Persib Bandung, Ada Legenda Real Madrid yang Bikin Geger Asia - Image
Sepak Bola Indonesia

4 Bintang Dunia Layak Gantikan Layvin Kurzawa di Persib Bandung, Ada Legenda Real Madrid yang Bikin Geger Asia

Jumat, 5 Juni 2026 | 00.19 WIB

Terpopuler

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026 - Image
1

Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026

2

Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi

3

Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum

4

Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT

5

KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar

6

7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya

7

Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo

10

Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore