Jose Mourinho Ingin Real Madrid Rekrut Bek Serbabisa Arsenal Riccardo Calafiori

Real Madrid berencana merekrut Riccardo Calafiori dari Arsenal, untuk memperkuat pertahanan. (ig @richycala)
JawaPos.com - Real Madrid berpotensi kembali aktif di bursa transfer musim panas untuk memperkuat sektor pertahanan. Sejumlah bek dikaitkan dengan Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir. Namun secara khusus Jose Mourinho disebut menginginkan pemain Arsenal, Riccardo Calafiori.
Bek Arsenal Riccardo Calafiori, dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang ingin dibawa Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu sebagai bagian dari proyek pembangunan ulang skuad. Pelatih asal Portugal tersebut diyakini melihat Calafiori sebagai pemain yang mampu memberikan fleksibilitas tambahan sekaligus memperdalam kualitas lini belakang Real Madrid.
Melansir akun X Ramon Alvarez, Jose Mourinho secara langsung meminta manajemen Real Madrid untuk mengevaluasi kemungkinan merekrut pemain Arsenal asal Italia tersebut. Alasan utamanya bukan semata-mata kualitas bertahan, melainkan kemampuan Riccardo Calafiori bermain di lebih dari satu posisi.
Baca Juga:Dalberto Resmi Bergabung ke DPMM FC, Eks Mesin Gol Arema Siap Ramaikan Liga Super Malaysia
Pemain berusia 24 tahun itu dikenal sebagai bek tengah alami, tetapi juga mampu tampil sama baiknya di posisi bek kiri. Kemampuan beradaptasi tersebut dianggap sangat berharga bagi Mourinho, terutama menghadapi musim panjang yang dipenuhi jadwal padat dan risiko cedera pemain.
Dengan satu pemain yang bisa mengisi beberapa peran sekaligus, Mourinho diyakini akan memiliki lebih banyak opsi taktis untuk menghadapi berbagai situasi pertandingan.
Ketertarikan terhadap Calafiori muncul di tengah rencana besar Real Madrid untuk memperkuat pertahanan. Los Blancos memang sedang memasuki fase regenerasi setelah beberapa pemain senior diperkirakan meninggalkan klub.
Baca Juga:Persela Lamongan Resmi Datangkan Caique Souza, Eks Persiku Kudus Siap Jadi Andalan di Liga 2 musim 2026/2027
Sebelumnya, nama Ibrahima Konate telah disebut sebagai salah satu target utama untuk memperkuat jantung pertahanan. Jika transfer tersebut benar-benar terwujud, maka lini belakang Madrid musim depan bisa mengalami perubahan besar dibandingkan musim sebelumnya.
Namun Mourinho tampaknya belum puas hanya dengan satu tambahan pemain bertahan. Dia ingin memastikan skuadnya memiliki kedalaman yang cukup untuk bersaing di berbagai kompetisi sepanjang musim.
Secara teori, posisi bek kiri bukanlah sektor yang paling mendesak untuk diperkuat Real Madrid. Klub masih memiliki beberapa opsi yang dapat dimainkan di area tersebut. Namun laporan menyebut Mourinho belum sepenuhnya yakin dengan kualitas yang tersedia saat ini.
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan