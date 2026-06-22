Masa Depan Lucas Bergvall di Tottenham Makin Tak Pasti, Borussia Dortmund hingga Duo Milan Mengintai

JawaPos.com – Wonderkid Tottenham Hotspur, Lucas Bergvall, semakin mengumbar ketidaknyamannnya mengenai masa depannya di London Utara setelah peran di tim utama The Lilywhites semakin berkurang di akhir musim lalu.

Pemain serba bisa berusia 20 tahun ini menjadi salah satu gelandang muda potensial di Eropa sejak muncul di tim utama Spurs, sayangnya kedatangan pelatih baru, Roberto De Zerbi, ke Stadion Tottenham Hotspur membuatnya tersingkir ke bangku cadangan.

Dengan gejolak ini, klub-klub besar Eropa mulai memantau situasi Begvall, seperti Borussia Dortmund, RB Leipzig, dan sejumlah klub besar Serie A lainnya untuk mengamankan pemuda asal Swedia tersebut

“Selain, Dortmund dan Leipzig raksasa Italia seperti Inter Milan, AC Milan, dan Napoli juga telah menunggu keputusan Bergvall memilih untuk cepat hengkang dari London di bursa transfer musim panas ini,” tulis laporan terbaru TEAMTalk.

Ketidakpastian peran Bergvall di skuad The Lilywhites muncul sejak dipecatnya Thomas Frank, yang terus memercayainya sebagai pengisi jajaran utama Spurs dan secara luas diharapkan bisa bertahan hingga masa depan di Tottenham.

Namun, posisinya dalam skuad berubah secara signifikan setelah kedatangan De Zerbi. Pemilik nomor punggung 15 itu menghabiskan sebagian besar akhir musim di bangku cadangan dalam usaha Tottenham lolos dari degradasi saat itu.

Kurangnya kesempatan bermain di klub juga berdampak pada karier internasional Bergvall. Pelatih timnas Swedia, Graham Potter, jarang menggunakan Bergvall selama Piala Dunia, dan sang gelandang kesulitan untuk memantapkan posisinya sebagai starter reguler bagi negaranya.

Situasi rumit ini sekaligus membuat Bergvall mempertimbangkan prospek jangka panjangnya bersama Spurs, dan menambah pekerjaan rumah besar dalam ketidakpastian strategi transfer Tottenham musim panas ini.