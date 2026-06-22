Siapkan Pengganti Elliot Anderson, Nottingham Forest Incar Lucas Bergvall dari Tottenham Hotspur

JawaPos.com - Nottingham Forest mulai menyusun rencana untuk menghadapi kemungkinan kepergian gelandang Elliot Anderson pada bursa transfer musim panas ini. Klub itu dikabarkan telah memantau gelandang Tottenham Hotspur Lucas Bergvall sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi yang berpotensi kosong.

Situasi itu berkembang di tengah meningkatnya minat terhadap Anderson. Manchester City bahkan telah mengajukan penawaran untuk pemain itu, sedangkan Manchester United juga dilaporkan ikut tertarik.

Jika Anderson benar-benar hengkang, Forest dipastikan membutuhkan sosok pengganti yang sepadan di lini tengah. Dilansir dari The Athletic, Lucas Bergvall disebut-sebut terbuka untuk meninggalkan Tottenham pada musim panas ini demi mencari tantangan baru. Kondisi tersebut membuat sejumlah klub di Inggris maupun luar negeri mulai memantau situasinya dengan serius.

Selain Nottingham Forest, Aston Villa juga pernah menunjukkan minat terhadap Bergvall. Namun, Villa saat ini belum aktif mencari tambahan pemain di sektor gelandang, kecuali jika ada pemain yang dilepas terlebih dahulu. Villa masih memiliki sejumlah opsi di lini tengah, seperti Amadou Onana, Boubacar Kamara, John McGinn, Ross Barkley, dan Youri Tielemans.

Bergvall sebenarnya saat ini masih terikat kontrak jangka panjang bersama Tottenham hingga 2031. Pada musim panas ini, pemain berusia 20 tahun itu juga tengah memperkuat tim nasional Swedia di ajang Piala Dunia 2026.

Sejauh ini, Bergvall telah tampil dalam dua pertandingan sebagai pemain pengganti dan mencatatkan satu asis saat Swedia menang 5-1 atas Tunisia. Meski memiliki potensi besar, peran Bergvall di Tottenham mulai terbatas sejak kedatangan pelatih kepala Roberto De Zerbi pada Maret 2026.

Bergvall hanya sekali menjadi starter ketika menghadapi Sunderland dan selebihnya lebih sering tampil sebagai pemain pengganti dengan total waktu bermain yang relatif minim.

Sebelumnya, Tottenham Hotspur juga sempat menolak pendekatan dari Aston Villa dan Chelsea pada bursa transfer musim dingin. Kedua klub itu bahkan telah melakukan kontak langsung, tetapi pihak Tottenham Hotspur menegaskan tidak berniat melepas sang pemain saat itu.