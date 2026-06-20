Roberto De Zerbi Boyong Jan Paul van Hecke dari Brighton, Tottenham Rela Tebus Rp 1,2 Triliun

JawaPos.com - Tottenham Hotspur resmi menuntaskan transfer bek tengah Brighton & Hove Albion, Jan Paul van Hecke, pada bursa transfer musim panas ini. Klub asal London itu mengonfirmasi perekrutan pemain tim nasional Belanda itu pada Jumat (19/6), setelah tercapai kesepakatan pribadi antara kedua pihak.

Berdasar informasi yang dihimpun dari ESPN, nilai transfer Jan Paun Van Hecke mencapai GBP 52 juta (sekitar Rp 1,2 triliun). Angka itu menjadi investasi besar Tottenham di bawah Roberto De Zerbi demi perkuat lini pertahanan mereka menjelang musim baru.

Kedatangan Jan Paul Van Hecke ke Tottenham tidak lepas dari peran pelatih kepala Roberto De Zerbi yang sebelumnya telah bekerja sama dengan sang pemain saat masih menangani Brighton. Sumber internal menyebutkan bahwa De Zerbi secara khusus mendorong manajemen klub untuk mendatangkan bek berusia 26 tahun itu.

Dalam pernyataan perdananya sebagai pemain Tottenham Hotspur, Jan Paul Van Hecke mengaku bangga dan antusias dengan langkah barunya. “Ini adalah kehormatan besar bisa menjadi pemain Spurs. Bergabung dengan klub sebesar ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan,” ujar Van Hecke.

Van Hecke juga menegaskan kedekatannya dengan sang pelatih menjadi salah satu faktor utama dalam keputusannya bergabung. “Saya sudah memiliki hubungan yang sangat baik dengan pelatih kepala dan saya tidak sabar untuk bekerja sama lagi. Micky van de Ven juga banyak menceritakan hal-hal positif tentang klub ini, jadi saya sangat tidak sabar untuk segera memulai,” tambahnya dikutip dari situs resmi Spurs.

Sebelum transfer itu rampung, Tottenham sempat mengajukan tawaran awal yang ditolak Brighton. Namun, negosiasi terus berlanjut hingga akhirnya mencapai kesepakatan.

Proses transfer itu disebut berjalan terpisah dari ketertarikan Brighton terhadap bek muda Spurs, Luka Vuskovic. Tottenham sendiri dikabarkan telah menolak tawaran sebesar GBP 35 juta (sekitar Rp 824 miliar) dari Brighton untuk sang pemain.

Van Hecke menjadi rekrutan ketiga Tottenham pada musim panas ini. Sebelumnya, Spurs telah lebih dulu mendatangkan Marcos Senesi dari Bournemouth dan Andy Robertson dari Liverpool, keduanya dengan status bebas transfer.