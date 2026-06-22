Perkuat Lini Tengah, Tottenham Hotspur Terus Kejar Sandro Tonali Meski Dipatok Harga Fantastis

JawaPos.com - Tottenham Hotspur resmi membuka pembicaraan dengan Newcastle United terkait kemungkinan transfer gelandang asal Italia, Sandro Tonali. Tottenham saat ini bersaing dengan Manchester City dalam perburuan tanda tangan Tonali.

Dengan dimulainya komunikasi langsung antarklub, Tottenham Hotspur menunjukkan intensitas pendekatan yang lebih konkret dibanding sebelumnya.

Di saat yang sama, perwakilan Tonali juga masih terus melakukan diskusi dengan kedua klub peminat untuk menyepakati persyaratan pribadi sang pemain.

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Newcastle United disebut hanya akan mempertimbangkan penjualan jika ada tawaran di kisaran GBP 100 juta (sekitar Rp 2,3 triliun). Nilai itu dianggap setara dengan status Tonali sebagai pemain kunci yang masih terikat kontrak hingga 2029 dan opsi perpanjangan selama 12 bulan.

Selain Tonali, Tottenham juga termasuk di antara sejumlah klub yang memantau gelandang West Ham United Mateus Fernandes. Sementara itu, upaya Manchester City untuk merekrut Tonali tidak memengaruhi langkah mereka dalam memburu Elliot Anderson dari Nottingham Forest.

Dilansir dari The Athletic, Newcastle sendiri terbuka terhadap kemungkinan menjual Tonali pada musim panas ini, asalkan harga yang diajukan sesuai ekspektasi. Newcastle juga sebelumnya telah melepas Anthony Gordon ke Barcelona dengan nilai transfer mencapai GBP 69,3 juta (sekitar Rp 1,6 triliun).

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Tonali telah tampil dalam 53 pertandingan di semua kompetisi musim lalu bersama Newcastle dan mencetak tiga gol. Pemain berusia 26 tahun itu ikut membantu tim finis di peringkat ke-12 Liga Inggris serta mencapai babak 16 besar Liga Champions.

Secara latar belakang, Tonali lahir di Lodi, Italia, dan meniti karier dari akademi Brescia sebelum bergabung dengan AC Milan pada 2020 sebagai pemain pinjaman, lalu dipermanenkan setahun kemudian. Tonali bergabung dengan Newcastle dari AC Milan pada Juli 2023 dengan nilai transfer sekitar GBP 60,5 juta (sekitar Rp 1,4 triliun).