Ipswich Town Umumkan Gary O'Neil sebagai Manajer Baru, Nasib Elkan Baggott Menunggu Keputusan

Elkan Baggott saat membela Timnas Indonesia. Bek Ipswich Town itu dikabarkan berpeluang kembali dipinjamkan menjelang musim Premier League 20262027. (Instagram @elkanbaggott)
JawaPos.com - Ipswich Town resmi mengumumkan penunjukan Gary O'Neil sebagai pelatih kepala baru untuk menghadapi kompetisi Premier League musim 2026/2027.
Pelatih berusia 43 tahun itu datang menggantikan Kieran McKenna yang memilih meninggalkan klub setelah sukses membawa Ipswich kembali promosi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Keputusan tersebut menjadi langkah penting bagi Ipswich yang tengah bersiap menghadapi tantangan berat di Premier League. Manajemen klub berharap pengalaman O'Neil dapat membantu tim bertahan sekaligus bersaing di level tertinggi sepak bola Inggris.
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Sebelum menerima tawaran dari Ipswich Town, Gary O'Neil menjalani karier kepelatihan di Prancis bersama Strasbourg.
Pengalamannya di berbagai kompetisi Eropa menjadi salah satu alasan utama klub menunjuknya sebagai suksesor McKenna.
Nama O'Neil sendiri cukup dikenal di Inggris. Ia pernah menangani beberapa klub dengan reputasi sebagai pelatih yang mampu memaksimalkan potensi skuad yang dimilikinya. Karena itu, kedatangannya disambut positif oleh sebagian besar pendukung Ipswich.
Di tengah pergantian pelatih tersebut, perhatian suporter Indonesia tertuju pada bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott.
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Pemain berusia 23 tahun itu masih terikat kontrak bersama Ipswich Town hingga tahun 2028, tetapi masa depannya untuk musim depan masih belum mendapat kepastian.
Keputusan Gary O'Neil nantinya akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah Baggott masuk dalam rencana tim utama atau kembali dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain reguler.
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