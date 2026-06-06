Elkan Baggott Gantikan Peran Jay Idzes di Lini Belakang Timnas Indonesia, Emil Audero Lempar Pujian

JawaPos.com - Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, memberikan pujian kepada Elkan Baggott dalam mengisi kekosongan yang ditinggalkan Jay Idzes. Audero menyebut bek berpostur jangkung itu merupakan pemain berkualitas.

Idzes absen membela Timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday Juni 2026 melawan Oman dan Mozambik. Pemain Sassuolo itu absen karena sedang menjalani pemulihan cedera tumit.

Absennya Idzes ternyata tak membuat lini belakang Timnas Indonesia keropos. Faktanya, skuad Garuda tampil solid dengan berhasil mengalahkan Oman 3-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jumat (5/6/2026).

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Dalam laga tersebut, pelatih John Herdman memainkan tiga bek sejajar yang dihuni Elkan Baggott, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Baggott tampil apik sebagai pengganti Idzes, sampai-sampai menuai pujian dari Audero.

“Dia adalah sosok yang baik, pemain yang bagus,” kata Audero dalam konferensi pers, dipetik Sabtu (6/6/2026).

Menukil data dari Lapangbola.com, Baggottt sukses mencatatkan 56 operan sukses, dua blok, 1 tekel, 7 sapuan, dan 6 intersepsi. Atas performanya tersebut, dia pun mendapatkan nilai 7,8.

Lebih lanjut, Audero mengungkapkan absennya Idzes cukup disayangkan karena merupakan figur penting dalam skuad Timnas Indonesia. Dia pun mendoakan agar sang kapten bisa segera pulih dan kembali merumput.

“Tentu saja sangat disayangkan Jay tidak berada di sini bersama kami. Dia pemain penting bagi tim, dia kapten kami, jadi semua orang mendoakan agar dia cepat pulih,” ujarnya.