Masa Depan Elkan Baggott di Ipswich Town Terungkap, Opsi Peminjaman Kembali Menguat

Elkan Baggott saat bermain untuk Ipswich Town. (Elkan Baggott)
JawaPos.com - Masa depan bek Timnas Indonesia Elkan Baggott kembali menjadi perbincangan menjelang bergulirnya musim baru sepak bola Inggris.
Bek berusia 23 tahun itu dikabarkan berpotensi kembali menjalani masa peminjaman dari Ipswich Town guna mendapatkan kesempatan bermain yang lebih konsisten.
Laporan dari media pendukung Ipswich Town, TWTD, menyebutkan bahwa klub tengah mempertimbangkan opsi meminjamkan Elkan ke klub lain.
Langkah tersebut dinilai sebagai solusi terbaik agar sang pemain terus memperoleh menit bermain reguler, terutama setelah Ipswich berhasil bersaing di level tertinggi sepak bola Inggris.
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Meski masih terikat kontrak jangka panjang hingga Juni 2028, peluang Elkan untuk menembus tim utama Ipswich dinilai belum sepenuhnya terbuka.
Persaingan di lini belakang diperkirakan semakin ketat sehingga kesempatan tampil secara rutin bisa menjadi tantangan tersendiri bagi pemain berdarah Indonesia-Inggris tersebut.
Sejak menembus tim senior Ipswich, Elkan memang lebih banyak menghabiskan waktunya sebagai pemain pinjaman.
Ia sempat memperkuat sejumlah klub Inggris seperti King's Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, hingga Blackpool.
Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam proses perkembangan kariernya.
Pada periode peminjaman terakhir bersama Blackpool, Elkan mendapatkan kesempatan bermain yang cukup baik dan terus menambah jam terbang di kompetisi profesional Inggris.
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