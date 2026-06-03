Nasib Elkan Baggott di Persimpangan, Bek Timnas Indonesia Terancam Gagal Rasakan Atmosfer Premier League

Elkan Baggott saat membela Timnas Indonesia. Bek Ipswich Town itu dikabarkan berpeluang kembali dipinjamkan menjelang musim Premier League 20262027. (Instagram @elkanbaggott) JawaPos.com - Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott berpotensi tidak bermain di Premier League musim 2026/2027 meski klubnya, Ipswich Town, berhasil promosi ke kasta tertinggi Liga Inggris. Situasi itu muncul setelah laporan media Inggris menyebut sang pemain berpeluang kembali dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain reguler, di tengah persiapannya bersama Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday.

Mengapa Elkan Baggott Terancam Tidak Bermain di Premier League? Peluang Elkan Baggott tampil di Premier League sebenarnya terbuka setelah Ipswich Town sukses mengamankan tiket promosi untuk musim 2026/2027. Namun, peluang tersebut kini dibayangi kemungkinan peminjaman ke klub lain.

Media Inggris twtd.co.uk dalam laporannya pada 1 Juni 2026 menyoroti masa depan bek berusia 23 tahun tersebut. Selain membahas pemanggilannya ke Timnas Indonesia, media itu menyebut peluang Baggott meninggalkan Portman Road untuk sementara waktu sangat besar menjelang dimulainya musim baru.

“Baggott terikat kontrak dengan Town hingga musim panas 2028 setelah menandatangani kontrak baru Agustus lalu. Kepindahannya dari Portman Road secara permanen atau pinjaman tampaknya hampir pasti menjelang musim baru,” tulis media tersebut.

Pernyataan itu memunculkan spekulasi jika Ipswich Town lebih memilih memberi kesempatan bermain reguler kepada Baggott di klub lain ketimbang menjadikannya bagian utama skuad Premier League.

Rekam Jejak Peminjaman Elkan Baggott Jadi Sinyal Kuat Kemungkinan dipinjamkan bukan hal baru bagi Elkan Baggott. Dalam beberapa musim terakhir, Ipswich Town cukup sering mengirimnya ke klub lain untuk menambah jam terbang dan pengalaman kompetitif.

Salah satu contohnya terjadi saat Ipswich Town masih berlaga di Premier League musim 2024/2025. Ketika klub membutuhkan persaingan ketat di level tertinggi, Baggott justru dipinjamkan ke Blackpool yang bermain di League One.

Bersama Blackpool, pemain kelahiran Bangkok tersebut mencatatkan 20 penampilan di semua kompetisi. Meski beroperasi sebagai bek tengah, ia tetap mampu menyumbangkan satu assist selama masa peminjamannya.

Keputusan tersebut menunjukkan Ipswich Town sebelumnya lebih memilih memberi kesempatan bermain rutin kepada Baggott daripada menyimpannya di bangku cadangan Premier League. Pola serupa berpotensi kembali terulang musim depan.