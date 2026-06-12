Susunan Pemain Korea Selatan vs Republik Ceko: Son Heung-min Jadi Tumpuan, Duel Panas Grup A Piala Dunia 2026

Son Heung-min memimpin Korea Selatan menghadapi Ceko pada laga pembuka Grup A Piala Dunia 2026 di Estadio Akron, Zapopan. (KFA)
JawaPos.com — Korea Selatan dan Ceko akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan bentrok di Estadio Akron, Zapopan, Jumat (12/6/2026) pukul 09.00 WIB. Laga Grup A ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengamankan tiga poin perdana sekaligus memperbesar peluang lolos ke fase gugur.
Korea Selatan datang dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta yang telah teruji di level internasional. Sementara Ceko mengandalkan skuad yang solid dengan sejumlah nama yang berkiprah di kompetisi elite Eropa.
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Pelatih Hong Myung-bo menurunkan formasi 3-4-3 dengan kapten Son Heung-min sebagai ujung tombak serangan.
Bintang yang lama menjadi ikon sepak bola Korea Selatan itu diharapkan mampu menjadi pembeda pada pertandingan pembuka.
Di lini belakang, Korea Selatan mengandalkan duet pengalaman dan kekuatan fisik yang dipimpin Kim Min-jae. Sementara kreativitas serangan akan bertumpu pada Lee Kang-in, Lee Jae-sung, dan Hwang In-beom.
Susunan pemain Korea Selatan (3-4-3):
Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Tae-seok; Seol Young-woo, Lee Gi-hyuk, Hwang In-beom, Paik Seung-ho; Lee Jae-sung, Lee Kang-in; Son Heung-min.
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Di kubu Ceko, pelatih Miroslav Koubek memilih pendekatan lebih defensif dengan formasi 5-3-2. Strategi ini diyakini untuk meredam kecepatan dan kreativitas pemain-pemain Korea Selatan.
Lini depan Ceko dipimpin oleh Patrik Schick yang akan berduet dengan Pavel Sulc. Di lini tengah, kapten Tomas Soucek menjadi sosok penting dalam menjaga keseimbangan permainan.
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