Susunan Pemain Korea Selatan vs Republik Ceko: Son Heung-min Jadi Tumpuan, Duel Panas Grup A Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Korea Selatan dan Ceko akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan bentrok di Estadio Akron, Zapopan, Jumat (12/6/2026) pukul 09.00 WIB. Laga Grup A ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk mengamankan tiga poin perdana sekaligus memperbesar peluang lolos ke fase gugur.

Korea Selatan datang dengan kombinasi pemain berpengalaman dan talenta yang telah teruji di level internasional. Sementara Ceko mengandalkan skuad yang solid dengan sejumlah nama yang berkiprah di kompetisi elite Eropa.

Siapa Saja Starter Korea Selatan? Pelatih Hong Myung-bo menurunkan formasi 3-4-3 dengan kapten Son Heung-min sebagai ujung tombak serangan.

Bintang yang lama menjadi ikon sepak bola Korea Selatan itu diharapkan mampu menjadi pembeda pada pertandingan pembuka.

Di lini belakang, Korea Selatan mengandalkan duet pengalaman dan kekuatan fisik yang dipimpin Kim Min-jae. Sementara kreativitas serangan akan bertumpu pada Lee Kang-in, Lee Jae-sung, dan Hwang In-beom.

Susunan pemain Korea Selatan (3-4-3):

Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Tae-seok; Seol Young-woo, Lee Gi-hyuk, Hwang In-beom, Paik Seung-ho; Lee Jae-sung, Lee Kang-in; Son Heung-min.

Ceko Andalkan Patrik Schick di Depan Di kubu Ceko, pelatih Miroslav Koubek memilih pendekatan lebih defensif dengan formasi 5-3-2. Strategi ini diyakini untuk meredam kecepatan dan kreativitas pemain-pemain Korea Selatan.