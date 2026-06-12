Hasil Korea Selatan vs Republik Ceko Piala Dunia 2026: The Reds Comeback Dramatis, Sikat Czechia 2-1

Pemain Korea Selatan merayakan gol kemenangan Oh Hyeon-Gyu saat mengalahkan Republik Ceko 2-1 pada laga Grup A Piala Dunia 2026 di Guadalajara, Meksiko. (KFA)
JawaPos.com - Timnas Korea Selatan sukses mengawali perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan dramatis setelah menundukkan Republik Ceko 2-1 pada laga perdana Grup A di Stadion Guadalajara, Zapopan, Meksiko, Jumat (12/6) pagi WIB. Sempat tertinggal lebih dulu, Taegeuk Warriors menunjukkan mental kuat untuk membalikkan keadaan dan mengamankan tiga poin penting.
Timnas Korea Selatan tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan. Tim asuhan Hong Myung-bo mendominasi penguasaan bola, sementara Republik Ceko lebih banyak bertahan dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik.
Peluang pertama timas Korea Selatan hadir pada menit ke-11 melalui sundulan Lee Hanbeom memanfaatkan sepak pojok. Namun, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang yang dikawal Matej Kovar.
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Dua menit berselang, Lee Kang In mencoba peruntungan lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Kiper Ceko masih sigap menepis bola dan menggagalkan peluang emas Korea Selatan.
Intensitas pertandingan yang tinggi terlihat pada menit ke-23 ketika jersey Pavel Sulc sobek cukup besar di bagian belakang setelah ditarik pemain Korea Selatan saat berupaya menghentikan pergerakannya. Insiden tersebut menggambarkan ketatnya duel yang terjadi di lapangan.
Menjelang turun minum, Son Heung-min hampir membawa timnya unggul. Pada menit ke-39, kapten Korea Selatan itu melakukan aksi individu brilian dengan melewati dua pemain lawan sebelum melepaskan tembakan melengkung. Sayangnya, bola masih melebar tipis di sisi kanan gawang Ceko.
Meski menciptakan sejumlah peluang berbahaya sepanjang babak pertama, Korea Selatan belum mampu mengubah dominasi menjadi gol. Skor 0-0 bertahan hingga wasit Amin Omar meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.
Memasuki babak kedua, Korea Selatan tetap tampil menyerang dan berusaha membongkar pertahanan rapat Republik Ceko. Namun, justru tim Eropa tersebut yang berhasil mencuri gol lebih dulu.
Pada menit ke-59, Ladislav Krejci membawa Ceko unggul 1-0 melalui sundulan tajam. Gol berawal dari lemparan ke dalam jauh yang dilepaskan Vladimir Coufal ke dalam kotak penalti Korea Selatan.
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