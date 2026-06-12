Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 12 Juni 2026 | 18.25 WIB

Hasil Korea Selatan vs Republik Ceko Piala Dunia 2026: The Reds Comeback Dramatis, Sikat Czechia 2-1

Pemain Korea Selatan merayakan gol kemenangan Oh Hyeon-Gyu saat mengalahkan Republik Ceko 2-1 pada laga Grup A Piala Dunia 2026 di Guadalajara, Meksiko. (KFA) - Image

Pemain Korea Selatan merayakan gol kemenangan Oh Hyeon-Gyu saat mengalahkan Republik Ceko 2-1 pada laga Grup A Piala Dunia 2026 di Guadalajara, Meksiko. (KFA)

JawaPos.com - Timnas Korea Selatan sukses mengawali perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan dramatis setelah menundukkan Republik Ceko 2-1 pada laga perdana Grup A di Stadion Guadalajara, Zapopan, Meksiko, Jumat (12/6) pagi WIB. Sempat tertinggal lebih dulu, Taegeuk Warriors menunjukkan mental kuat untuk membalikkan keadaan dan mengamankan tiga poin penting.

Bagaimana Korea Selatan Mendominasi Babak Pertama?

Timnas Korea Selatan tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung mengambil inisiatif serangan. Tim asuhan Hong Myung-bo mendominasi penguasaan bola, sementara Republik Ceko lebih banyak bertahan dan menunggu kesempatan melakukan serangan balik.

Peluang pertama timas Korea Selatan  hadir pada menit ke-11 melalui sundulan Lee Hanbeom memanfaatkan sepak pojok. Namun, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang yang dikawal Matej Kovar.

Dua menit berselang, Lee Kang In mencoba peruntungan lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Kiper Ceko masih sigap menepis bola dan menggagalkan peluang emas Korea Selatan.

Intensitas pertandingan yang tinggi terlihat pada menit ke-23 ketika jersey Pavel Sulc sobek cukup besar di bagian belakang setelah ditarik pemain Korea Selatan saat berupaya menghentikan pergerakannya. Insiden tersebut menggambarkan ketatnya duel yang terjadi di lapangan.

Menjelang turun minum, Son Heung-min hampir membawa timnya unggul. Pada menit ke-39, kapten Korea Selatan itu melakukan aksi individu brilian dengan melewati dua pemain lawan sebelum melepaskan tembakan melengkung. Sayangnya, bola masih melebar tipis di sisi kanan gawang Ceko.

Meski menciptakan sejumlah peluang berbahaya sepanjang babak pertama, Korea Selatan belum mampu mengubah dominasi menjadi gol. Skor 0-0 bertahan hingga wasit Amin Omar meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama.

Mengapa Ceko Sempat Membuat Kejutan?

Memasuki babak kedua, Korea Selatan tetap tampil menyerang dan berusaha membongkar pertahanan rapat Republik Ceko. Namun, justru tim Eropa tersebut yang berhasil mencuri gol lebih dulu.

Pada menit ke-59, Ladislav Krejci membawa Ceko unggul 1-0 melalui sundulan tajam. Gol berawal dari lemparan ke dalam jauh yang dilepaskan Vladimir Coufal ke dalam kotak penalti Korea Selatan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Hasil Korea Selatan vs Republik Ceko Piala Dunia 2026: Masih 0-0, Son Heung-min Tunggu Momentumnya - Image
Piala Dunia 2026

Hasil Korea Selatan vs Republik Ceko Piala Dunia 2026: Masih 0-0, Son Heung-min Tunggu Momentumnya

Jumat, 12 Juni 2026 | 17.23 WIB

Kartu Merah Cesar Montes Bikin Javier Aguirre Putar Otak Jelang Duel Meksiko vs Korea Selatan - Image
Piala Dunia 2026

Kartu Merah Cesar Montes Bikin Javier Aguirre Putar Otak Jelang Duel Meksiko vs Korea Selatan

Jumat, 12 Juni 2026 | 15.56 WIB

Susunan Pemain Korea Selatan vs Republik Ceko: Son Heung-min Jadi Tumpuan, Duel Panas Grup A Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Susunan Pemain Korea Selatan vs Republik Ceko: Son Heung-min Jadi Tumpuan, Duel Panas Grup A Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 15.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor - Image
1

Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor

2

Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik

3

Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!

4

Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan

5

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

6

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog

9

Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026

10

Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore