M Shofyan Dwi Kurniawan
Selasa, 12 Mei 2026 | 23.11 WIB

Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina dalam Perayaan Juara La Liga Barcelona

Lamine Yamal kembali mencuri perhatian saat perayaan gelar La Liga Barcelona setelah terlihat mengibarkan bendera Palestina dan mengenakan kaus bernada sindiran kepada Real Madrid. (Instagram/@blaugranapulse)

JawaPos.com - Lamine Yamal memang tidak bermain dalam El Clasico terakhir musim ini karena cedera hamstring, tetapi hal itu tidak menghentikannya menjadi pusat perhatian dalam pesta juara Barcelona.

Bintang muda berusia 18 tahun tersebut tetap tampil menonjol selama parade bus terbuka Barcelona usai memastikan gelar La Liga lewat kemenangan 2-0 atas Real Madrid. Sepanjang perayaan, Yamal beberapa kali menjadi sorotan para suporter maupun media sosial.

Sebelum parade dimulai, Yamal lebih dulu ramai dibicarakan setelah mengunggah video dirinya merayakan gol Ferran Torres ke gawang Real Madrid dengan caption “omong kosong”.

Banyak fans menganggap unggahan itu sebagai sindiran untuk Jude Bellingham yang sempat memakai kalimat serupa di awal musim. Namun, perhatian publik tidak berhenti di situ.

Melansir akun X Barca Centre, di tengah parade juara yang dipenuhi bendera Barcelona dan Senyera khas Catalunya, Yamal terlihat mengibarkan bendera Palestina dari atas bus tim. Momen itu langsung menyebar luas di media sosial dan memancing berbagai reaksi dari penggemar sepak bola.

Dukungan terhadap Palestina sendiri memang semakin sering terlihat di dunia sepak bola Spanyol dalam setahun terakhir, baik di tribun penonton maupun dari sejumlah pemain.

Tak cukup sampai di situ, melansir akun X DAZN Futbol, Yamal juga kembali memancing perhatian karena mengenakan kaus dengan tulisan “Syukurlah aku bukan seorang Madridista”.

Kalimat tersebut dianggap sebagai sindiran langsung kepada rival abadi Barcelona, Real Madrid.

Aksi itu dipastikan akan membuat atmosfer semakin panas saat Barcelona kembali bertandang ke Santiago Bernabeu musim depan. Rivalitas antara Yamal dan kubu Madrid memang terus berkembang sepanjang musim ini, terutama setelah beberapa komentar kontroversialnya terkait Los Blancos.

Menariknya, Yamal bukan satu-satunya pemain di Spanyol yang belakangan menunjukkan dukungan kepada Palestina. Pemain Rayo Vallecano yang dipinjam dari Villarreal, Ilias Akhomach, juga sempat menjadi sorotan setelah mengambil bendera Palestina dari tribun saat perayaan kemenangan timnya di Liga Conference.

Akhomach sendiri punya hubungan khusus dengan Barcelona karena merupakan jebolan akademi La Masia, sama seperti Yamal.

Editor: Edi Yulianto
