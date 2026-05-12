Lamine Yamal Kibarkan Bendera Palestina Saat Parade Juara Barcelona di La Liga

JawaPos.com – Pemain muda Lamine Yamal menjadi sorotan saat parade kemenangan Barcelona usai menjuarai kompetisi liga domestik Spanyol.

Dilansir dari laman al-Jazeera pada Selasa (12/5), Dalam perayaan tersebut, Yamal terlihat mengibarkan bendera Palestina dari atas bus terbuka yang membawa para pemain berkeliling kota. Aksi itu langsung menarik perhatian ribuan pendukung yang memadati sepanjang rute parade kemenangan.

Puluhan ribu penggemar Barcelona diketahui memenuhi jalan-jalan kota untuk merayakan keberhasilan tim kesayangan mereka menjuarai La Liga.

Sorak sorai terdengar sepanjang perjalanan bus terbuka yang mengangkut para pemain dan staf tim. Suasana perayaan berlangsung meriah dengan antusiasme besar dari para suporter yang hadir.

Beberapa rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan Yamal mengangkat bendera Palestina di tengah euforia kemenangan. Pemain muda berusia 18 tahun itu tampak berdiri di dalam bus sambil melambaikan bendera ke arah para pendukung.

Momen tersebut menuai berbagai respons dan mendapat perhatian luas dari penggemar sepak bola internasional.

Barcelona memastikan gelar La Liga ke-29 mereka setelah meraih kemenangan penting atas rival utama, Real Madrid. Keberhasilan tersebut memperkuat posisi Barcelona sebagai salah satu klub tersukses dalam sejarah kompetisi sepak bola Spanyol. Kemenangan itu juga menjadi alasan utama digelarnya parade terbuka di pusat kota.

Kota Barcelona sendiri dalam beberapa tahun terakhir dikenal sebagai salah satu pusat aktivitas solidaritas terhadap Palestina di Spanyol.