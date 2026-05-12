Parade Juara Barcelona Banjiri Jalanan Kota, Aksi Lamine Yamal Langsung Viral!

JawaPos.com - Perayaan gelar juara FC Barcelona berlangsung meriah pada Senin (11/5/2026) waktu setempat. Ribuan pendukung turun langsung ke jalanan kota Barcelona untuk menyambut parade kemenangan tim kesayangan mereka setelah sukses meraih trofi LaLiga dan Piala Super Spanyol musim ini.

Lautan warna biru dan merah mendominasi pusat kota sejak sore hari. Parade dimulai dari area Spotify Camp Nou sekitar pukul 17.20 waktu setempat dan baru berakhir menjelang malam.

Meski digelar pada hari kerja, antusiasme suporter tetap luar biasa. Banyak fans sudah memadati sepanjang rute beberapa jam sebelum bus rombongan pemain melintas.

Suasana semakin semarak ketika para pemain mulai muncul di atas bus terbuka sambil membawa dua trofi yang berhasil diamankan musim ini. Dikutip dari Marca.com nampak Raphinha, Jules Kounde, dan Eric Garcia terlihat berada di bagian belakang bus bersama piala juara.

Sementara di bagian depan, Robert Lewandowski dan Wojciech Szczesny beberapa kali menyapa pendukung yang terus bernyanyi sepanjang perjalanan.

Selebrasi ini terasa spesial bagi skuad muda Barcelona yang musim ini tampil konsisten di kompetisi domestik.

Bek muda Pau Cubarsi mengaku menikmati momen tersebut karena sejak kecil dirinya hanya bisa menyaksikan parade Barcelona dari layar televisi.

Kini, pemain jebolan akademi La Masia itu justru menjadi bagian penting dalam keberhasilan Blaugrana merebut gelar juara.