Roberto De Zerbi Akui Tottenham Hotspur Pantas Menang Usai Ditahan Imbang Leeds United

JawaPos.com - Roberto De Zerbi menyatakan kekecewaannya setelah Tottenham Hotspur ditahan imbang Leeds United di Liga Inggris pekan ke-36. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Tottenham Hotspur Stadium, Selasa (12/5).

Setelah bermain imbang di babak pertama, Tottenham Hotspur mampu unggul cepat saat laga baru berjalan lima menit di babak kedua. Mathys Tel melakukan tendangan melengkung indah yang berhasil menjebol gawang Leeds United di menit ke-50.

Leeds United menyamakan kedudukan setelah Mathys Tel menjegal Ethan Ampadu. Penalti akhirnya diberikan kepada tim lawan setelah melihat VAR dan sukses dieksekusi dengan baik oleh Dominic Calvin-Lewin.

Menyikapi hasil imbang dari Leeds United, Roberto De Zerbi menilai tim asuhannya pantas menang meski bermain kurang baik. Pelatih asal Italia tersebut menilai tim asuhannya memiliki banyak peluang di area kotak penalti Leeds United.

"Jujur, kami tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir kami memainkan pertandingan yang bagus, cukup untuk menang. Kami bisa saja kalah pada akhirnya, tetapi jika Anda menganalisis angka-angka pertandingan, peluang mencetak gol, tendangan sudut, berapa kali kami masuk ke area gawang Leeds, kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang," kata Roberto De Zerbi yang dikutip laman resmi Tottenham Hotspur, Selasa (12/5).

Ada beberapa kekurangan dari Tottenham Hotspur saat imbang melawan Leeds United salah satunya seperti tidak tenang dalam menguasai bola. De Zerbi merasa timnya terlalu gugup karena pertandingan ini sangat krusial yang menentukan nasib mereka di Liga Inggris.

"Saya rasa kami terlalu banyak menderita, tekanan yang kami alami, karena bagi para pemain, mungkin hari ini adalah titik penentu pertandingan, dan kecepatan bola, keteraturan di lapangan, keputusan dengan dan tanpa bola, kami tidak menunjukkan ketenangan saat menguasai bola. Mungkin kami terlalu gugup, tapi saya senang dengan semangat dan sikap mereka. Kami berjuang, semuanya," imbuh De Zerbi.

Saat ini, Tottenham Hotspur terpaut dua poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Di laga selanjutnya, The Lilywhites harus menghadapi laga berat menghadapi Chelsea pada 20 Mei.