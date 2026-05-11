Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Senin, 11 Mei 2026 | 21.00 WIB

Prediksi Tottenham Hotspur vs Leeds United: Rodrigo Bentancur Optimistis, Berharap Banyak Pada Roberto De Zerbi

Skuad tim Tottenham Hotspur bakal melawan Leeds United. (Instagram @spursofficial) - Image

Skuad tim Tottenham Hotspur bakal melawan Leeds United. (Instagram @spursofficial)

JawaPos.com – Tottenham Hotspur melakoni dua musim terakhir yang berbeda dibandingkan klub big six Premier League lainnya. Bukan mengejar gelar juara atau memburu zona Eropa, Spurs malah menyelamatkan diri dari jerat degradasi. Spurs yang musim lalu finis ke-17, menempati posisi yang sama saat ini.

Mickey van de Ven dkk bersaing dengan peringkat ke-18 West Ham United untuk menyusul Wolverhampton Wanderers dan Burnley FC yang sudah resmi turun ke Championship.

Sangat penting bagi Spurs mengalahkan Leeds United di Tottenham Hotspur Stadium, London, dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB) karena West Ham dihadang Arsenal dini hari tadi (11/5).

”Kami harus tetap optimistis (lolos dari degradasi, Red). Masih ada tiga laga terakhir,” kata gelandang Spurs Rodrigo Bentancur di laman resmi klub.

Bentancur meyakini, bersama tactician Roberto De Zerbi, Spurs bisa keluar dari krisis. Sejak era De Zerbi, Spurs memenangi dua laga terakhir di Premier League. Termasuk membekuk finalis Liga Europa Aston Villa 2-1 di Villa Park, Birmingham, pekan lalu (3/5).

”Dia (De Zerbi) mengubah energi dan mentalitas kami untuk kembali merasakan hal-hal positif lagi. Anda sudah melihat permainan kami yang banyak berubah di 4-5 laga terakhir. Begitu pula saat melawan Leeds,’’ beber Bentancur. 

Prediksi Susunan Pemain Tottenham Hotspur vs Leeds United

TOTTENHAM HOTSPUR (4-2-3-1): 31-Kinsky (g); 23-Porro, 4-Danso, 37-Van de Ven (c), 13-Udogie; 6-Palhinha, 30-Bentancur; 39-Kolo Muani, 22-Gallagher, 11-Tel; 9-Richarlison
Pelatih: Roberto De Zerbi

LEEDS UNITED (3-4-2-1): 26-Darlow (g); 24-Justin, 5-Struijk, 6-Rodon; 2-Bogle, 4-Ampadu (c), 22-Tanaka, 3-Gudmundsson; 11-Aaronson, 19-Okafor; 9-Calvert-Lewin
Pelatih: Daniel Farke

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Profil Adam Alis: Mantan Gelandang Persija Jakarta yang Jadi Pahlawan Persib Bandung di Stadion Segiri - Image
Sepak Bola Indonesia

Profil Adam Alis: Mantan Gelandang Persija Jakarta yang Jadi Pahlawan Persib Bandung di Stadion Segiri

Senin, 11 Mei 2026 | 00.53 WIB

Istri Leandro Trossard Hapus Foto Berdua di Medsos, Rumah Tangga Gelandang Arsenal dalam Krisis - Image
Sepak Bola Dunia

Istri Leandro Trossard Hapus Foto Berdua di Medsos, Rumah Tangga Gelandang Arsenal dalam Krisis

Senin, 11 Mei 2026 | 14.59 WIB

Kulit Pisang untuk Manchester City! Seri Lawan Everton, Kans Trofi Juara Premier League di Luar Kendali - Image
Sepak Bola Dunia

Kulit Pisang untuk Manchester City! Seri Lawan Everton, Kans Trofi Juara Premier League di Luar Kendali

Rabu, 6 Mei 2026 | 17.43 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang - Image
1

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

2

KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam

3

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

4

17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak

5

Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?

6

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

7

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

8

15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan

9

Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!

10

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore