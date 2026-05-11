Prediksi Tottenham Hotspur vs Leeds United: Rodrigo Bentancur Optimistis, Berharap Banyak Pada Roberto De Zerbi

JawaPos.com – Tottenham Hotspur melakoni dua musim terakhir yang berbeda dibandingkan klub big six Premier League lainnya. Bukan mengejar gelar juara atau memburu zona Eropa, Spurs malah menyelamatkan diri dari jerat degradasi. Spurs yang musim lalu finis ke-17, menempati posisi yang sama saat ini.

Mickey van de Ven dkk bersaing dengan peringkat ke-18 West Ham United untuk menyusul Wolverhampton Wanderers dan Burnley FC yang sudah resmi turun ke Championship.

Sangat penting bagi Spurs mengalahkan Leeds United di Tottenham Hotspur Stadium, London, dini hari nanti (siaran langsung Vidio pukul 02.00 WIB) karena West Ham dihadang Arsenal dini hari tadi (11/5).

”Kami harus tetap optimistis (lolos dari degradasi, Red). Masih ada tiga laga terakhir,” kata gelandang Spurs Rodrigo Bentancur di laman resmi klub.

Bentancur meyakini, bersama tactician Roberto De Zerbi, Spurs bisa keluar dari krisis. Sejak era De Zerbi, Spurs memenangi dua laga terakhir di Premier League. Termasuk membekuk finalis Liga Europa Aston Villa 2-1 di Villa Park, Birmingham, pekan lalu (3/5).

”Dia (De Zerbi) mengubah energi dan mentalitas kami untuk kembali merasakan hal-hal positif lagi. Anda sudah melihat permainan kami yang banyak berubah di 4-5 laga terakhir. Begitu pula saat melawan Leeds,’’ beber Bentancur.

Prediksi Susunan Pemain Tottenham Hotspur vs Leeds United TOTTENHAM HOTSPUR (4-2-3-1): 31-Kinsky (g); 23-Porro, 4-Danso, 37-Van de Ven (c), 13-Udogie; 6-Palhinha, 30-Bentancur; 39-Kolo Muani, 22-Gallagher, 11-Tel; 9-Richarlison

Pelatih: Roberto De Zerbi