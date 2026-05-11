Klasemen Liga Inggris: Arsenal Dekati Trofi Juara

Arsenal dekati trofi juara liga Inggris. (X/premierleague)
JawaPos.com–Arsenal mendekati trofi juara Liga Inggris 2025/2026 setelah menaklukkan tuan rumah West Ham United dengan skor 1-0 di Stadion London, Minggu (10/5). Dikutip dari laman Liga Inggris seperti dilansir dari Antara, kemenangan tersebut membuat Arsenal kokoh di puncak klasemen sementara dengan 79 poin dari 36 pertandingan.
Mereka unggul lima poin dari Manchester City yang ada di peringkat kedua (74 poin), tetapi baru menjalani 35 laga. Sebelumnya, Sabtu (9/5), Manchester City menaklukkan Brentford dengan skor 3-0.
Sementara itu, zona Liga Champions masih menjadi rebutan tiga tim yakni Liverpool, Aston Villa dan Bournemouth. Liverpool di peringkat keempat (59 poin, 36 laga) bermain imbang 1-1 dengan Chelsea pada Sabtu (9/5). Pada hari yang sama, Bournemouth menundukkan Fulham 1-0 yang membuat mereka menghuni peringkat keenam klasemen (55 poin, 36 laga).
Senasib dengan Liverpool, Aston Villa juga mengakhiri laganya dengan hasil seri, yakni 2-2 dengan Burnley. Villa kini ada di urutan kelima klasemen dengan 59 poin dari 36 laga, kalah selisih gol dari Liverpool.
Di papan bawah, slot degradasi terakhir masih menghantui dua tim, Tottenham Hotspur (Spurs) dan West Ham United. Namun, angin segar masih mengarah ke Spurs lantaran West Ham takluk dari Arsenal. Hasil negatif itu membuat West Ham masih berada di posisi ke-18 dengan koleksi 36 poin dari 36 laga.
Tottenham Hotspur di peringkat ke-17 (37 poin, 35 laga), baru akan melakoni pertandingan ke-36 pada Selasa (12/5) dini hari WIB versus Leeds United.
Catatan
Peringkat 1-4 ke Liga Champions
