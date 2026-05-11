Arsenal Menang Tipis 1-0 atas West Ham, Gol Penyeimbang Dianulir VAR

Klub Liga Premier Inggris Arsenal pimpi puncak klasemen. (Gilang Galiartha/Antara)
JawaPos.com–Arsenal raih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium pada Minggu (10/5) malam WIB. Gol kemenangan The Gunners dicetak Leandro Trossard. West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir VAR.
Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen Premier League dengan 79 poin dari 36 pertandingan. Arsenal unggul lima poin atas Manchester City yang berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga.
West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Mereka terpaut satu angka dari Tottenham yang berada satu tingkat di wilayah aman, demikian laman Liga Premier seperti dilansir dari Antara.
Arsenal menekan sejak awal pertandingan. Pada menit ke-9, Trossard nyaris membawa tim tamu unggul lewat dua peluang beruntun dari sepak pojok. Sundulan pertamanya ditepis kiper West Ham, sementara percobaan keduanya membentur mistar gawang.
The Gunners terus mendominasi penguasaan bola melalui permainan umpan pendek. Riccardo Calafiori mengancam lewat tembakan jarak jauh, tetapi bola melebar tipis dari sasaran.
West Ham memberikan perlawanan. Arsenal kemudian kehilangan Ben White akibat cedera pada menit ke-28. Martin Zubimendi masuk menggantikan White, sementara Declan Rice digeser ke posisi bek kanan.
Baca Juga:Update Klasemen Super League usai El Clasico Indonesia! Peluang Persib Bandung Juara Terbuka Lebar, Persija Jakarta Tereliminasi
Perubahan tersebut membuat lini tengah Arsenal kehilangan keseimbangan. West Ham mulai lebih agresif dan beberapa kali merepotkan pertahanan tim tamu.
Menjelang turun minum, Taty Castellanos hampir membawa West Ham unggul lewat sundulan terbang. Tapi David Raya melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga skor tetap 0-0.
Pada babak kedua, Arteta kembali mengubah komposisi tim dengan mengembalikan Rice ke lini tengah. Calafiori ditarik keluar untuk digantikan Cristhian Mosquera.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan