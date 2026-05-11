Arsenal Menang Tipis 1-0 atas West Ham, Gol Penyeimbang Dianulir VAR

JawaPos.com–Arsenal raih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium pada Minggu (10/5) malam WIB. Gol kemenangan The Gunners dicetak Leandro Trossard. West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir VAR.

Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen Premier League dengan 79 poin dari 36 pertandingan. Arsenal unggul lima poin atas Manchester City yang berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga.

West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Mereka terpaut satu angka dari Tottenham yang berada satu tingkat di wilayah aman, demikian laman Liga Premier seperti dilansir dari Antara.

Arsenal menekan sejak awal pertandingan. Pada menit ke-9, Trossard nyaris membawa tim tamu unggul lewat dua peluang beruntun dari sepak pojok. Sundulan pertamanya ditepis kiper West Ham, sementara percobaan keduanya membentur mistar gawang.

The Gunners terus mendominasi penguasaan bola melalui permainan umpan pendek. Riccardo Calafiori mengancam lewat tembakan jarak jauh, tetapi bola melebar tipis dari sasaran.

West Ham memberikan perlawanan. Arsenal kemudian kehilangan Ben White akibat cedera pada menit ke-28. Martin Zubimendi masuk menggantikan White, sementara Declan Rice digeser ke posisi bek kanan.

Perubahan tersebut membuat lini tengah Arsenal kehilangan keseimbangan. West Ham mulai lebih agresif dan beberapa kali merepotkan pertahanan tim tamu.

Menjelang turun minum, Taty Castellanos hampir membawa West Ham unggul lewat sundulan terbang. Tapi David Raya melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga skor tetap 0-0.