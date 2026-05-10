Manchester City Jaga Asa Juara Liga Inggris Setelah Kalahkan Brentford 3 Gol Tanpa Balas

Omar Marmoush (Instagram @mancity)
JawaPos.com – Manchester City menjaga peluang meraih gelar Liga Inggris tetap hidup setelah meraih kemenangan 3-0 atas Brentford di Stadion Etihad.
Dilansir dari laman ESPN pada Minggu (10/5), Hasil tersebut membuat tim asuhan Pep Guardiola terus menempel Arsenal dalam persaingan ketat menuju akhir musim. Kemenangan ini juga menjadi respons positif setelah City sempat kehilangan poin pada pertandingan sebelumnya melawan Everton.
Manchester City tampil dengan sejumlah perubahan dalam susunan pemain utama. Tijjani Reijnders dan Nathan Ake mendapat kesempatan bermain sejak menit awal menggantikan Nico Gonzalez serta Abdukodir Khusanov yang absen akibat kondisi kebugaran.
Baca Juga:Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Brentford: Arsenal Waspada, Pep Guardiola Klaim Josko Gvardiol dan Ruben Dias Comeback
Sementara itu, Josko Gvardiol dan Rodri masih belum dapat tampil, meskipun Ruben Dias kembali masuk daftar pemain cadangan.
Brentford memberikan perlawanan sengit pada babak pertama dengan permainan disiplin dan serangan balik cepat. Tim tamu bahkan sempat beberapa kali mengancam pertahanan Manchester City dan membuat tuan rumah kesulitan menciptakan peluang bersih. Situasi tersebut membuat pertandingan berlangsung ketat tanpa gol hingga turun minum.
Pep Guardiola kemudian melakukan perubahan strategi pada awal babak kedua dengan memasukkan Phil Foden dan Omar Marmoush. Pergantian tersebut memberikan dampak positif bagi permainan City yang mulai tampil lebih agresif.
Jeremy Doku akhirnya memecah kebuntuan lewat gol indah pada menit ke-60 setelah melepaskan tembakan melengkung ke sudut kanan atas gawang.
Manchester City semakin percaya diri setelah unggul lebih dulu. Erling Haaland menggandakan keunggulan timnya sekitar 15 menit menjelang akhir pertandingan sebelum memberikan assist kepada Omar Marmoush untuk mencetak gol ketiga. Gol terakhir lahir melalui serangan balik cepat yang menunjukkan efektivitas permainan City pada penghujung laga.
Kemenangan ini membuat Manchester City tetap menjaga asa meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Guardiola kini berharap Arsenal kehilangan poin saat menghadapi West Ham pada pertandingan berikutnya.
Dengan beberapa laga tersisa, persaingan menuju gelar juara dipastikan masih berlangsung sengit hingga pekan terakhir musim.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium