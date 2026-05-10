Manchester City Jaga Asa Juara Liga Inggris Setelah Kalahkan Brentford 3 Gol Tanpa Balas

JawaPos.com – Manchester City menjaga peluang meraih gelar Liga Inggris tetap hidup setelah meraih kemenangan 3-0 atas Brentford di Stadion Etihad.

Dilansir dari laman ESPN pada Minggu (10/5), Hasil tersebut membuat tim asuhan Pep Guardiola terus menempel Arsenal dalam persaingan ketat menuju akhir musim. Kemenangan ini juga menjadi respons positif setelah City sempat kehilangan poin pada pertandingan sebelumnya melawan Everton.

Manchester City tampil dengan sejumlah perubahan dalam susunan pemain utama. Tijjani Reijnders dan Nathan Ake mendapat kesempatan bermain sejak menit awal menggantikan Nico Gonzalez serta Abdukodir Khusanov yang absen akibat kondisi kebugaran.

Sementara itu, Josko Gvardiol dan Rodri masih belum dapat tampil, meskipun Ruben Dias kembali masuk daftar pemain cadangan.

Brentford memberikan perlawanan sengit pada babak pertama dengan permainan disiplin dan serangan balik cepat. Tim tamu bahkan sempat beberapa kali mengancam pertahanan Manchester City dan membuat tuan rumah kesulitan menciptakan peluang bersih. Situasi tersebut membuat pertandingan berlangsung ketat tanpa gol hingga turun minum.

Pep Guardiola kemudian melakukan perubahan strategi pada awal babak kedua dengan memasukkan Phil Foden dan Omar Marmoush. Pergantian tersebut memberikan dampak positif bagi permainan City yang mulai tampil lebih agresif.

Jeremy Doku akhirnya memecah kebuntuan lewat gol indah pada menit ke-60 setelah melepaskan tembakan melengkung ke sudut kanan atas gawang.

Manchester City semakin percaya diri setelah unggul lebih dulu. Erling Haaland menggandakan keunggulan timnya sekitar 15 menit menjelang akhir pertandingan sebelum memberikan assist kepada Omar Marmoush untuk mencetak gol ketiga. Gol terakhir lahir melalui serangan balik cepat yang menunjukkan efektivitas permainan City pada penghujung laga.

Kemenangan ini membuat Manchester City tetap menjaga asa meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Guardiola kini berharap Arsenal kehilangan poin saat menghadapi West Ham pada pertandingan berikutnya.