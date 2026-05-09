Liverpool vs Chelsea Live Streaming Premier League 2026, Jadwal dan Jam Tayang Lengkap

JawaPos.com–Dua tim dengan sejarah panjang di sepak bola Inggris itu akan saling berhadapan di Anfield pada Sabtu (9/5) malam WIB dalam laga yang diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal. Meski musim 2025/2026 tinggal menyisakan beberapa pertandingan lagi, persaingan kedua tim justru masih penuh tekanan.

Liverpool sedang menjaga asa untuk tetap berada di jalur Liga Champions. Sementara Chelsea mencoba menyelamatkan musim yang berjalan tidak sesuai harapan.

Liverpool datang ke pertandingan ini dengan situasi yang sebenarnya belum sepenuhnya nyaman. Mereka memang masih berada dalam persaingan papan atas, tetapi performa yang naik turun membuat posisi tim belum benar-benar aman. Setiap poin kini terasa sangat penting bagi The Reds.

Bermain di Anfield tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Liverpool. Atmosfer stadion yang dikenal sulit untuk tim tamu diharapkan mampu memberi dorongan tambahan bagi skuad asuhan Arne Slot. Dukungan suporter bisa menjadi faktor pembeda dalam pertandingan besar seperti ini.

Di lini depan, Liverpool masih mengandalkan kecepatan permainan dan agresivitas saat menyerang. Transisi cepat menjadi salah satu kekuatan utama mereka musim ini. Namun masalah konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya selesai.

Pada beberapa pertandingan terakhir, Liverpool sempat kehilangan momentum karena gagal memanfaatkan peluang penting. Hal itu membuat tekanan terhadap tim semakin terasa menjelang akhir musim.

Sementara itu, Chelsea datang dengan beban yang tidak kalah berat. Musim ini belum berjalan mulus bagi klub asal London tersebut. Hasil pertandingan yang tidak stabil membuat mereka tertahan di papan tengah dan semakin sulit mengejar zona Eropa.

Chelsea sebenarnya memiliki materi pemain yang cukup menjanjikan. Namun kombinasi skuad muda dan minimnya konsistensi membuat performa mereka sering berubah dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya.