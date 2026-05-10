Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 11 Mei 2026 | 06.04 WIB

Prediksi Milan vs Atalanta: Tuan Rumah Tertekan, La Dea Siap Curi Poin di San Siro!

Strahinja Pavlovic saat laga melawan AC Milan melawan Napoli. (Dok. AC Milan) - Image

Strahinja Pavlovic saat laga melawan AC Milan melawan Napoli. (Dok. AC Milan)

 

JawaPos.com - Persaingan papan atas Serie A musim 2025/2026 kembali menghadirkan laga penting saat AC Milan menjamu Atalanta di Stadion San Siro, Senin (11/5/2026) dini hari WIB.

Pertandingan pekan ke-36 ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin penting untuk menjaga posisi mereka di klasemen akhir musim.

AC Milan datang ke laga ini dengan tekanan besar setelah performa mereka mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir.

Pasukan Massimiliano Allegri bahkan hanya mampu mencetak satu gol dalam lima pertandingan terakhir Serie A. Catatan tersebut menjadi sorotan karena Rossoneri dikenal memiliki lini serang yang cukup produktif di awal musim.

Pada laga sebelumnya, Milan harus menyerah 0-2 dari Sassuolo. Hasil itu memperpanjang tren kurang meyakinkan mereka setelah sempat bermain imbang tanpa gol melawan Juventus dan kalah telak dari Udinese.

Situasi tersebut membuat peluang Milan untuk mengamankan posisi ideal di zona Eropa menjadi semakin sulit.

Bermain di San Siro tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Milan. Dukungan suporter diperkirakan akan memberi motivasi tambahan bagi Rafael Leao dan kawan-kawan untuk segera bangkit. Namun, masalah utama mereka tetap belum berubah, yakni penyelesaian akhir yang kurang efektif.

Di sisi lain, Atalanta juga datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Tim asuhan Gian Piero Gasperini gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Meski demikian, performa tandang mereka masih cukup konsisten dan mampu merepotkan lawan.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Napoli vs Bologna: Statistik Kandang Partenopei Jadi Ancaman Besar Rossoblu - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Napoli vs Bologna: Statistik Kandang Partenopei Jadi Ancaman Besar Rossoblu

Minggu, 10 Mei 2026 | 22.33 WIB

Inter Milan Juara Liga Italia usai Bekuk Parma 2-0 - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Milan Juara Liga Italia usai Bekuk Parma 2-0

Senin, 4 Mei 2026 | 13.07 WIB

Main dengan Skor Kacamata Lawan Como, Peluang Napoli Raih Gelar Scudetto Kian Tipis - Image
Sepak Bola Dunia

Main dengan Skor Kacamata Lawan Como, Peluang Napoli Raih Gelar Scudetto Kian Tipis

Minggu, 3 Mei 2026 | 15.56 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore