Prediksi Milan vs Atalanta: Tuan Rumah Tertekan, La Dea Siap Curi Poin di San Siro!

Strahinja Pavlovic saat laga melawan AC Milan melawan Napoli. (Dok. AC Milan)
JawaPos.com - Persaingan papan atas Serie A musim 2025/2026 kembali menghadirkan laga penting saat AC Milan menjamu Atalanta di Stadion San Siro, Senin (11/5/2026) dini hari WIB.
Pertandingan pekan ke-36 ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin penting untuk menjaga posisi mereka di klasemen akhir musim.
AC Milan datang ke laga ini dengan tekanan besar setelah performa mereka mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir.
Pasukan Massimiliano Allegri bahkan hanya mampu mencetak satu gol dalam lima pertandingan terakhir Serie A. Catatan tersebut menjadi sorotan karena Rossoneri dikenal memiliki lini serang yang cukup produktif di awal musim.
Pada laga sebelumnya, Milan harus menyerah 0-2 dari Sassuolo. Hasil itu memperpanjang tren kurang meyakinkan mereka setelah sempat bermain imbang tanpa gol melawan Juventus dan kalah telak dari Udinese.
Situasi tersebut membuat peluang Milan untuk mengamankan posisi ideal di zona Eropa menjadi semakin sulit.
Bermain di San Siro tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi Milan. Dukungan suporter diperkirakan akan memberi motivasi tambahan bagi Rafael Leao dan kawan-kawan untuk segera bangkit. Namun, masalah utama mereka tetap belum berubah, yakni penyelesaian akhir yang kurang efektif.
Di sisi lain, Atalanta juga datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Tim asuhan Gian Piero Gasperini gagal meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.
Meski demikian, performa tandang mereka masih cukup konsisten dan mampu merepotkan lawan.
