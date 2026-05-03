Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 3 Mei 2026 | 15.56 WIB

Main dengan Skor Kacamata Lawan Como, Peluang Napoli Raih Gelar Scudetto Kian Tipis

Ilustrasi: Pemain Napoli berselebrasi. (@sscnapoliES/X) - Image

Ilustrasi: Pemain Napoli berselebrasi. (@sscnapoliES/X)

JawaPos.com - Peluang Napoli untuk menjadi juara Liga Italia (Scudetto) musim ini menipis lantaran mereka diimbangi Como 1907 dengan skor 0-0 pada laga di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Como, Sabtu (2/5) malam WIB.

Dikutip dari laman Liga Italia, hasil tersebut membuat Napoli, yang bertengger di urutan kedua klasemen sementara, berjarak sembilan poin dari Inter Milan yang ada di puncak.

Napoli kini memiliki 70 poin dari 35 pertandingan, atau hanya mempunyai tiga partai terakhir di liga, sementara Inter mempunyai 79 poin dan baru melewati 34 laga.

Dengan demikian, Inter Milan akan menjuarai Liga Italia 2025/2026 andai menaklukkan atau menahan seri Parma pada pertandingan di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Senin (4/5) dini hari WIB.

Sementara itu, tambahan satu poin membawa Como duduk di urutan kelima dengan koleksi 62 poin, zona yang bisa membuat mereka tampil di Liga Europa musim depan.

Pada laga versus Napoli, Como menunjukkan kepercayaan diri untuk menekan lawan. Tuan rumah nyaris membuka keunggulan pada menit kedelapan melalui Tasos Douvikas, tetapi tembakannya di depan gawang secara krusial berhasil diblok oleh bek Napoli, Amir Rrahmani.

Kiper Napoli, Milinkovic-Savic menggagalkan sejumlah peluang emas tuan rumah, mulai dari tembakan Lucas da Cunha pada menit ke-12, hingga dua ancaman berbahaya beruntun dari Assane Diao pada menit ke-17 dan tembakan jarak dekat pada menit ke-30.

​Di sisi lain, Napoli bukannya tanpa peluang. Serangan balik mereka sempat menghasilkan shot on target pada menit ke-26 lewat aksi Alisson Santos, sayang bola masih mampu diamankan dengan baik oleh kiper Como, Jean Butez. Skor kacamata bertahan hingga turun minum.

Pada babak kedua, intensitas pertandingan tidak menurun. Como kembali menebar ancaman pada menit ke-64 lewat tembakan Martin Baturina, yang lagi-lagi berhasil ditepis dengan gemilang oleh Milinkovic-Savic.

Napoli nyaris mencuri kemenangan dramatis pada menit ke-84. Sayangnya, tembakan spekulasi jarak jauh yang dilepaskan oleh Matteo Politano hanya membentur tiang gawang Como.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Usai Kalahkan Udinese, Gian Piero Gasperini Sebut Fans Roma Layak Bermimpi tentang Scudetto - Image
Sepak Bola Dunia

Usai Kalahkan Udinese, Gian Piero Gasperini Sebut Fans Roma Layak Bermimpi tentang Scudetto

Senin, 10 November 2025 | 14.27 WIB

Prediksi Como 1907 vs Napoli SSC: Jika Kalah, Inter Milan Dipastikan Raih Scudetto Serie A - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Como 1907 vs Napoli SSC: Jika Kalah, Inter Milan Dipastikan Raih Scudetto Serie A

Sabtu, 2 Mei 2026 | 23.29 WIB

Nico Paz Siap Pulang ke Real Madrid Musim Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Nico Paz Siap Pulang ke Real Madrid Musim Depan

Minggu, 26 April 2026 | 19.26 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore