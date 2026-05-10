Prediksi Napoli vs Bologna: Statistik Kandang Partenopei Jadi Ancaman Besar Rossoblu

Selebrasi David Neres setelah cetak gol ke gawang Bologna di final Piala Super Italia. (Dok. Napoli)
JawaPos.com–Persaingan papan atas Serie A 2025/2026 masih menyisakan tensi tinggi menjelang akhir musim. Salah satu laga penting pekan ke-36 akan mempertemukan Napoli menghadapi Bologna di Stadio Diego Armando Maradona, Selasa (12/5) dini hari WIB.
Meski peluang meraih Scudetto sudah tertutup setelah Inter Milan memastikan gelar juara, Napoli masih memiliki target besar yang wajib diamankan. Yakni tiket Liga Champions musim depan.
Tim asuhan Antonio Conte kini berada di posisi aman dalam perebutan empat besar. Mereka membutuhkan kemenangan untuk memastikan langkah tidak terganggu hingga akhir musim.
Bermain di depan pendukung sendiri menjadi modal penting bagi Partenopei. Napoli tampil sangat solid saat bermain di kandang sepanjang musim ini. Statistik mereka di Maradona cukup mengesankan dengan deretan kemenangan penting atas tim-tim besar Serie A.
Konsistensi itu menjadi senjata utama Napoli ketika menjamu Bologna yang justru sedang mengalami penurunan performa. Rossoblu datang ke laga ini dengan catatan kurang meyakinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir liga.
Lebih mengkhawatirkan lagi, Bologna kesulitan mencetak gol dalam beberapa laga terakhir. Ketajaman lini depan yang sempat menjadi kekuatan mereka perlahan menghilang di momen krusial akhir musim.
Antonio Conte diperkirakan tetap mengandalkan formasi 3-4-2-1 yang sejauh ini cukup efektif menjaga keseimbangan permainan Napoli. Nama Rasmus Hojlund kemungkinan kembali dipercaya sebagai ujung tombak utama. Penyerang asal Denmark itu tampil cukup tajam musim ini dan mulai menunjukkan chemistry yang baik bersama lini serang Napoli.
Selain Hojlund, Scott McTominay juga menjadi pemain yang patut diperhatikan. Gelandang asal Skotlandia tersebut tampil produktif dengan kontribusi gol penting dari lini kedua.
Kehadirannya membuat permainan Napoli lebih agresif ketika melakukan transisi menyerang. Napoli juga mendapat tambahan tenaga setelah beberapa pemain mulai pulih dari cedera.
