Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Senin, 4 Mei 2026 | 13.07 WIB

Inter Milan Juara Liga Italia usai Bekuk Parma 2-0

Iluastrasi Liga Italia Serie A. Inter Milan memastikan menjuarai Liga Italia musim ini. (X Serie A_ID) - Image

Iluastrasi Liga Italia Serie A. Inter Milan memastikan menjuarai Liga Italia musim ini. (X Serie A_ID)

JawaPos.com–Inter Milan memastikan menjuarai Liga Italia setelah membekuk Parma dengan skor 2-0. Laga pekan 35 Liga Italia itu berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Minggu (3/5) waktu setempat.

Pada pertandingan ini kemenangan Inter Milan atas Parma hadir berkat gol dari Marcus Thuram dan Henrikh Mkhitaryan, demikian catatan Serie A seperti dilansir dari Antara.

Kemenangan ini membuat Inter Milan memiliki 82 poin dari 35 pertandingan di posisi pertama klasemen sementara Liga Italia. Mereka sudah tidak mungkin terkejar Napoli di tempat kedua dengan tiga laga tersisa.

Di sisi lain, kekalahan membuat Parma tertahan di peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia. Mereka meraih 42 poin dari 35 laga, unggul 14 poin dari zona degradasi.

Parma sebenarnya menciptakan peluang terlebih dahulu melalui peluang Enrico Delprato. Namun sundulannya masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Inter berbalik memberikan ancaman lewat sundulan yang dilepaskan Denzel Dumfries. Akan tetapi bola melebar dari gawang Parma.

Nerazzuri akhirnya unggul terlebih dahulu pada menit 45+1 melalui gol yang dicetak Marcus Thuram setelah menerima umpan Piotr Zielinski. Sehingga skor berubah menjadi 1-0.

Memasuki babak kedua, Inter kembali memperagakan permainan menyerang. Akan tetapi upaya yang mereka lakukan belum kunjung membuahkan hasil.

Dumfries kembali menciptakan peluang untuk Inter. Namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang Parma.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Como 1907 vs Napoli SSC: Jika Kalah, Inter Milan Dipastikan Raih Scudetto Serie A - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Como 1907 vs Napoli SSC: Jika Kalah, Inter Milan Dipastikan Raih Scudetto Serie A

Sabtu, 2 Mei 2026 | 23.29 WIB

Jadwal Liga Italia: Inter Milan Sudah Tak Terbendung, Gelar Scudetto di Depan Pelupuk Mata - Image
Sepak Bola Dunia

Jadwal Liga Italia: Inter Milan Sudah Tak Terbendung, Gelar Scudetto di Depan Pelupuk Mata

Jumat, 1 Mei 2026 | 19.36 WIB

Lazio Siap Hadapi Inter Milan di Final Coppa Italia Usai Singkirkan Atalanta Lewat Adu Penalti - Image
Sepak Bola Dunia

Lazio Siap Hadapi Inter Milan di Final Coppa Italia Usai Singkirkan Atalanta Lewat Adu Penalti

Kamis, 23 April 2026 | 22.09 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore