Inter Milan Juara Liga Italia usai Bekuk Parma 2-0

Iluastrasi Liga Italia Serie A. Inter Milan memastikan menjuarai Liga Italia musim ini. (X Serie A_ID)
JawaPos.com–Inter Milan memastikan menjuarai Liga Italia setelah membekuk Parma dengan skor 2-0. Laga pekan 35 Liga Italia itu berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Minggu (3/5) waktu setempat.
Pada pertandingan ini kemenangan Inter Milan atas Parma hadir berkat gol dari Marcus Thuram dan Henrikh Mkhitaryan, demikian catatan Serie A seperti dilansir dari Antara.
Kemenangan ini membuat Inter Milan memiliki 82 poin dari 35 pertandingan di posisi pertama klasemen sementara Liga Italia. Mereka sudah tidak mungkin terkejar Napoli di tempat kedua dengan tiga laga tersisa.
Di sisi lain, kekalahan membuat Parma tertahan di peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia. Mereka meraih 42 poin dari 35 laga, unggul 14 poin dari zona degradasi.
Parma sebenarnya menciptakan peluang terlebih dahulu melalui peluang Enrico Delprato. Namun sundulannya masih melambung tipis di atas mistar gawang.
Inter berbalik memberikan ancaman lewat sundulan yang dilepaskan Denzel Dumfries. Akan tetapi bola melebar dari gawang Parma.
Nerazzuri akhirnya unggul terlebih dahulu pada menit 45+1 melalui gol yang dicetak Marcus Thuram setelah menerima umpan Piotr Zielinski. Sehingga skor berubah menjadi 1-0.
Memasuki babak kedua, Inter kembali memperagakan permainan menyerang. Akan tetapi upaya yang mereka lakukan belum kunjung membuahkan hasil.
Dumfries kembali menciptakan peluang untuk Inter. Namun tendangannya masih melambung jauh di atas mistar gawang Parma.
