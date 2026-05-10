Link Live Streaming Barcelona vs Real Madrid Malam Ini, El Clasico Penentu Gelar La Liga

JawaPos.com - Pertandingan panas antara Barcelona melawan Real Madrid kembali tersaji dalam lanjutan La Liga 2025/2026.

Duel bertajuk El Clasico tersebut akan berlangsung di Spotify Camp Nou pada Senin, 11 Mei 2026 dini hari WIB.

Laga ini dipastikan menjadi salah satu pertandingan paling menentukan di musim ini. Barcelona memiliki peluang besar untuk semakin mendekati gelar juara jika mampu mengalahkan rival abadinya di depan pendukung sendiri.

Atmosfer pertandingan diprediksi berlangsung panas sejak menit awal. Selain mempertaruhkan gengsi dua klub terbesar Spanyol, hasil laga juga bisa menentukan arah perebutan trofi La Liga musim ini.

Barcelona datang dengan modal yang cukup meyakinkan. Tim asuhan Hansi Flick sedang berada dalam performa stabil setelah meraih serangkaian kemenangan penting dalam beberapa pekan terakhir. Blaugrana juga tampil sangat solid ketika bermain di kandang.

Dalam lima laga terakhir di La Liga, Barcelona sukses meraih kemenangan atas Osasuna, Getafe, Celta Vigo, Atletico Madrid, dan Espanyol.

Catatan tersebut membuat kepercayaan diri skuad tuan rumah sedang berada di level tertinggi.

Selain itu, lini depan Barcelona terlihat semakin tajam. Permainan kolektif yang diperagakan Blaugrana menjadi salah satu faktor yang membuat mereka difavoritkan memenangkan El Clasico kali ini.