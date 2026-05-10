El Clasico Penentu Juara! Hadapi Real Madrid yang Sedang Kacau Balau, Barcelona Siap Kunci Gelar La Liga!

Barcelona bisa kunci gelar LaLiga jika menang dari Real Madrid. (Dok. Al Jazeera)
JawaPos.com - Pertandingan Barcelona melawan Real Madrid akhir pekan ini dipastikan menjadi salah satu El Clasico paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Bukan hanya karena rivalitas panjang dua raksasa Spanyol, tetapi juga karena laga ini bisa menentukan nasib gelar juara La Liga musim 2025/2026.
Barcelona datang dengan posisi yang jauh lebih menguntungkan. Blaugrana hanya membutuhkan hasil positif untuk memastikan trofi liga tetap berada di Catalunya.
Situasi itu membuat atmosfer pertandingan diprediksi berlangsung penuh tekanan sejak menit pertama.
Dukungan publik Camp Nou diyakini akan menjadi energi tambahan bagi skuad asuhan Hansi Flick.
Ribuan suporter Barcelona sudah menantikan momen spesial melihat tim kesayangan mereka mengunci gelar di hadapan rival terbesar mereka sendiri.
Namun, Real Madrid tentu tidak ingin datang hanya untuk menjadi penonton pesta juara Barcelona. Los Blancos tetap membawa misi besar, yakni menggagalkan perayaan tuan rumah sekaligus menjaga harga diri mereka di akhir musim.
Sepanjang musim ini, Barcelona tampil lebih stabil dibanding rivalnya tersebut. Permainan cepat, agresif, dan efektif menjadi kekuatan utama yang membuat Blaugrana mampu menjaga posisi di puncak klasemen hingga memasuki pekan terakhir La Liga.
Kehadiran pemain muda seperti Lamine Yamal dan Pedri memberi warna baru dalam permainan Barcelona.
Di sisi lain, para pemain senior juga tampil konsisten dan mampu menjaga keseimbangan tim di laga-laga penting.
