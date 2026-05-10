Buntut Drama Perkelahian, Real Madrid Jatuhkan Denda Rp10 Miliar Buat Valverde dan Tchouameni

JawaPos.com - Real Madrid akhirnya mengambil tindakan tegas setelah insiden panas yang melibatkan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni di tempat latihan klub.

Melansir laman UPI, pada hari Jumat (8/5), Los Blancos mengumumkan bahwa kedua pemain dijatuhi denda masing-masing sebesar 500.000 euro atau sekitar Rp10,21 miliar akibat perkelahian yang terjadi sehari sebelumnya.

Insiden tersebut sempat mengejutkan publik sepak bola Spanyol karena berujung cukup serius. Valverde bahkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di bagian kepala.

Dalam laporan medis resmi klub, gelandang asal Uruguay itu juga didiagnosis mengalami "trauma kranioensefalik" atau cedera otak traumatis ringan. Akibat kondisi tersebut, Valverde dipastikan absen dalam laga El Clasico melawan Barcelona akhir pekan ini.

Pemain berusia 27 tahun itu telah dipulangkan dari rumah sakit dan diminta menjalani masa istirahat selama 10 hingga 14 hari.

Proses Disiplin Internal Langsung Dilakukan Tak lama setelah insiden terjadi, Real Madrid langsung memulai prosedur disiplin internal terhadap kedua pemain. Klub menunjuk seorang penyelidik untuk menangani kasus tersebut sebelum akhirnya keputusan resmi diumumkan.

Dalam pernyataannya, Madrid menjelaskan bahwa Valverde dan Tchouameni sama-sama menunjukkan penyesalan atas kejadian tersebut.

"Selama penampilan mereka, para pemain menyatakan penyesalan mendalam atas apa yang terjadi dan saling meminta maaf," tulis pernyataan resmi klub.