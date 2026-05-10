Buntut Drama Perkelahian, Real Madrid Jatuhkan Denda Rp10 Miliar Buat Valverde dan Tchouameni

Real Madrid dikabarkan mulai menyelidiki sosok di balik bocornya informasi pertengkaran Fede Valverde dan Aurelien Tchouameni. Ruang ganti Los Blancos disebut dipenuhi kecurigaan dan konflik internal. (Instagram/@ustaxali)
JawaPos.com - Real Madrid akhirnya mengambil tindakan tegas setelah insiden panas yang melibatkan Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni di tempat latihan klub.
Melansir laman UPI, pada hari Jumat (8/5), Los Blancos mengumumkan bahwa kedua pemain dijatuhi denda masing-masing sebesar 500.000 euro atau sekitar Rp10,21 miliar akibat perkelahian yang terjadi sehari sebelumnya.
Insiden tersebut sempat mengejutkan publik sepak bola Spanyol karena berujung cukup serius. Valverde bahkan harus dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka di bagian kepala.
Baca Juga:Semakin Tidak Diinginkan di Real Madrid! Petisi 'Mbappe Out' Sudah Tembus 73 Juta Tanda Tangan!
Dalam laporan medis resmi klub, gelandang asal Uruguay itu juga didiagnosis mengalami "trauma kranioensefalik" atau cedera otak traumatis ringan. Akibat kondisi tersebut, Valverde dipastikan absen dalam laga El Clasico melawan Barcelona akhir pekan ini.
Pemain berusia 27 tahun itu telah dipulangkan dari rumah sakit dan diminta menjalani masa istirahat selama 10 hingga 14 hari.
Tak lama setelah insiden terjadi, Real Madrid langsung memulai prosedur disiplin internal terhadap kedua pemain. Klub menunjuk seorang penyelidik untuk menangani kasus tersebut sebelum akhirnya keputusan resmi diumumkan.
Dalam pernyataannya, Madrid menjelaskan bahwa Valverde dan Tchouameni sama-sama menunjukkan penyesalan atas kejadian tersebut.
"Selama penampilan mereka, para pemain menyatakan penyesalan mendalam atas apa yang terjadi dan saling meminta maaf," tulis pernyataan resmi klub.
Meski kedua pemain sudah berdamai, manajemen tetap memutuskan memberikan hukuman finansial besar sebagai bentuk ketegasan terhadap tindakan indisipliner di dalam skuad.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium