Situasi Internal Carut Marut! Arbeloa Desak Pemain Real Madrid Salurkan Kemarahan di El Clasico

JawaPos.com - Real Madrid memasuki El Clasico dalam situasi yang jauh dari ideal. Di tengah rentetan konflik internal dan tekanan besar dari berbagai arah, Alvaro Arbeloa meminta para pemainnya menunjukkan semangat juang penuh saat menghadapi Barcelona pada Minggu nanti.

Laga ini bisa menjadi akhir yang sangat pahit bagi Los Blancos. Barcelona hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan gelar La Liga musim ini dengan tiga pertandingan tersisa.

Sementara itu, Real Madrid datang ke pertandingan dalam kondisi penuh kekacauan. Klub ibu kota Spanyol tersebut terus diterpa drama internal yang membuat suasana ruang ganti semakin panas.

Arbeloa Minta Frustrasi Dilampiaskan di Lapangan Melansir The Standard, dalam konferensi pers jelang pertandingan, Arbeloa mengakui situasi timnya memang sedang sulit. Namun ia menegaskan bahwa seluruh rasa frustrasi dan kemarahan harus diarahkan ke pertandingan melawan Barcelona.

“Jelas bahwa frustrasi dan kemarahan dapat menyebabkan situasi yang tidak kita inginkan, tetapi kita harus menyalurkan frustrasi dan kemarahan itu untuk memainkan pertandingan yang hebat besok.”

“Di situlah kita perlu memfokuskan energi kita.”

Pernyataan itu muncul hanya beberapa hari setelah Real Madrid menjatuhkan denda besar kepada Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni akibat perkelahian di tempat latihan.

Insiden tersebut bahkan membuat Valverde mengalami cedera kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sang kapten dipastikan absen hingga dua minggu.