Semakin Tidak Diinginkan di Real Madrid! Petisi 'Mbappe Out' Sudah Tembus 73 Juta Tanda Tangan!

JawaPos.com - Kylian Mbappe kini benar-benar berada dalam tekanan besar di Real Madrid. Situasi sang bintang Prancis semakin panas setelah sebuah petisi daring yang menyerukan kepergiannya dari Santiago Bernabeu mencapai angka yang sangat mengejutkan: 73 juta tanda tangan!

Melansir TeamTalk, petisi tersebut awalnya hanya menargetkan 200 ribu tanda tangan. Namun secara luar biasa, jumlah dukungannya kini diklaim sudah melampaui 73 juta tanda tangan, meski belum jelas berapa banyak di antaranya benar-benar berasal dari fans Real Madrid.

Angka fantastis itu menunjukkan betapa besarnya kemarahan publik terhadap Mbappe dalam beberapa pekan terakhir.

Hubungan Mbappe dan Fans Madrid Memburuk Meski statistiknya sebenarnya masih sangat impresif dengan torehan 85 gol dan 11 assist dalam 100 pertandingan bersama Real Madrid, hubungan Mbappe dengan para pendukung Los Blancos justru sedang berada di titik terendah.

Situasi mulai memburuk setelah Madrid tersingkir dari Liga Champions, yang dianggap sebagai peluang terakhir mereka meraih trofi musim ini.

Tak lama setelah kegagalan tersebut, Mbappe mengalami cedera hamstring. Namun bukannya fokus menjalani pemulihan bersama tim, pemain berusia 27 tahun itu justru mendapat kritik tajam setelah tertangkap kamera sedang berlibur ke Italia bersama pasangannya.

Foto-foto yang beredar di media sosial memperlihatkan Mbappe menikmati waktunya di tengah situasi klub yang sedang kacau. Hal itu membuat banyak fans merasa kecewa dan menilai sang superstar tidak menunjukkan empati terhadap kondisi tim.

Tak hanya itu, Mbappe juga disebut-sebut membawa atmosfer negatif ke ruang ganti Madrid. Beberapa laporan bahkan menuduhnya telah “memenuhi ruang ganti Real Madrid dengan sifat egois” sejak bergabung pada tahun 2024.