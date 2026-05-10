Pemain Real Madrid Ingin Sistem Pemilihan Kapten Diubah

JawaPos.com–Musim Real Madrid terus bergerak dari buruk menjadi semakin kacau. Dalam sepekan terakhir saja, Los Blancos dihantam serangkaian konflik internal yang memperlihatkan retaknya hubungan di dalam ruang ganti.

Setelah perselisihan antara Antonio Rudiger dan Alvaro Carreras mencuri perhatian publik, situasi makin memanas ketika Aurelien Tchouameni dan Federico Valverde terlibat perkelahian dalam sesi latihan pada Kamis (7/5).

Insiden tersebut bahkan membuat Valverde harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami cedera di bagian kepala. Kejadian itu disebut menjadi titik puncak dari ketegangan yang sebenarnya sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir di dalam skuad Madrid.

Kini, perhatian mulai mengarah kepada sosok kapten tim, Dani Carvajal.

Kepemimpinan Carvajal Mulai Dipertanyakan Melansir Football Espana, sejumlah pemain mulai mempertanyakan kemampuan kepemimpinan Carvajal di tengah kondisi ruang ganti yang semakin sulit dikendalikan.

Bek senior asal Spanyol itu disebut gagal meredam berbagai konflik internal yang muncul belakangan ini. Situasi tersebut diperparah dengan performa Madrid yang terus menurun dalam laga-laga besar musim ini.

Bahkan, pelatih kepala Alvaro Arbeloa kabarnya mulai meminggirkan Carvajal dalam beberapa pekan terakhir, yang semakin memunculkan spekulasi mengenai perannya di dalam tim. Kondisi ini membuat sebagian pemain mulai mendorong perubahan besar dalam sistem pemilihan kapten klub.

Pemain Ingin Sistem Lebih Demokratis Selama bertahun-tahun, Real Madrid menggunakan sistem senioritas untuk menentukan kapten tim. Artinya, ban kapten diberikan kepada pemain yang paling lama berada di klub.