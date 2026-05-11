Alasan Frenkie de Jong Sebut Gelar Liga Spanyol Barcelona Musim Ini Terasa Spesial

JawaPos.com–Frenkie de Jong merayakan gelar juara Liga Spanyol bersama Barcelona setelah mengalahkan Real Madrid di pekan ke-35. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Camp Nou, Senin (11/5).

Bagi gelandang 28 tahun tersebut, gelar Liga Spanyol milik Barcelona terasa spesial musim ini. Sebab, menurut Frenkie de Jong, mereka memenangkannya di depan rival abadinya Real Madrid.

”Semua gelar itu spesial, yang ini bahkan lebih spesial karena Anda memenangkannya melawan Real Madrid di kandang dan sekarang saatnya untuk menikmatinya bersama para penggemar Barcelona,” kata Frenkie de Jong yang dikutip laman Mundo Deportivo, Senin (11/5).

Peran Hansi Flick sebagai pelatih juga sangat penting. Frenkie de Jong, Hansi Flick mampu mengeluarkan kemampuan terbaik setiap pemain karena diberikan kebebasan.

”Hansi sangat penting, dia memiliki ide-ide yang sangat jelas dan di dalamnya terdapat banyak kebebasan bagi para pemain dan dengan cara itu kami dapat menunjukkan kualitas yang kami miliki,” ujar De Jong.

Setelah memenangkan Liga Spanyol, De Jong menegaskan bahwa Barcelona merupakan tim terbaik di Spanyol. Pemain timnas Belanda tersebut juga ingin meraih gelar Liga Champions musim depan.

”Setiap gelar yang Anda raih harus dirayakan dengan meriah, terutama gelar liga, yang merupakan kompetisi sepanjang tahun. Tahun ini kami jelas menjadi yang terbaik di Spanyol. Tentu saja, kami ingin memenangkan Liga Champions tahun depan; kami akan memiliki kesempatan lain,” terang De Jong.

Sejak datang ke Barcelona musim 2019/2020, De Jong sudah memenangkan tiga gelar Liga Spanyol. Gelar tersebut diraihnya pada musim 2022/2023, 2024/2025, dan 2025/2026