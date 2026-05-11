Marcus Rashford Bersinar di El Clasico, Barcelona Kunci Gelar La Liga usai Tumbangkan Real Madrid

JawaPos.com–Barcelona memastikan gelar La Liga musim 2025/2026 setelah meraih kemenangan penting atas Real Madrid di laga El Clasico liga Spanyol. Bermain di Spotify Camp Nou, Minggu (10/5), tim asuhan Hansi Flick tampil solid dan menang dengan skor 2-0 di depan pendukung sendiri.

Laga Barcelona vs Real Madird ini sejak awal memang diprediksi berlangsung panas. Selain mempertemukan dua rival terbesar di sepak bola Spanyol, pertandingan tersebut juga menjadi kesempatan Barcelona untuk mengunci gelar liga Spanyol musim ini.

Kesempatan itu tidak disia-siakan Blaugrana yang langsung tampil agresif sejak menit pertama. Marcus Rashford menjadi pemain yang paling mencuri perhatian dalam pertandingan tersebut. Penyerang asal Inggris itu membuka keunggulan Barcelona saat laga baru berjalan sembilan menit lewat eksekusi tendangan bebas yang gagal dihentikan kiper Real Madrid.

Gol itu langsung mendapat sorotan besar karena mengingatkan publik pada Lionel Messi. Rashford menjadi pemain Barcelona pertama yang mampu mencetak gol free kick di El Clasico sejak Messi melakukannya pada 2012.

Momen tersebut membuat atmosfer Camp Nou semakin bergemuruh. Para suporter Barcelona langsung percaya tim kesayangannya mampu mengamankan kemenangan sekaligus mengangkat trofi LaLiga di hadapan rival abadinya.

Real Madrid sebenarnya sempat mencoba bangkit setelah tertinggal cepat. Namun, lini pertahanan Barcelona tampil disiplin dan mampu memutus aliran serangan tim tamu.

Kombinasi permainan cepat dan penguasaan bola yang rapi membuat Barcelona lebih dominan sepanjang babak pertama. Keunggulan Barcelona kemudian bertambah lewat Ferran Torres. Penyerang asal Spanyol itu sukses memanfaatkan celah di pertahanan Madrid dan mencetak gol kedua yang semakin mempersulit peluang comeback tim tamu.

Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tempo pertandingan sempat meningkat karena Real Madrid berusaha mengejar ketertinggalan. Namun Barcelona tetap mampu menjaga konsistensi permainan mereka.