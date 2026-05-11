Manchester City Tertarik Datangkan Vinicius Junior di Tengah Ketidakpastian Kontrak Bersama Real Madrid

JawaPos.com - Manchester City dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah serius untuk merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (11/5), Ketertarikan klub asal Inggris tersebut muncul di tengah belum tercapainya kesepakatan perpanjangan kontrak antara pemain asal Brasil itu dengan Los Blancos. Situasi tersebut membuat masa depan Vinicius mulai menjadi perhatian sejumlah klub besar Eropa.

Manchester City disebut memantau perkembangan negosiasi kontrak Vinicius secara intensif. Klub asuhan Pep Guardiola diyakini melihat peluang untuk merekrut sang penyerang apabila ketidakpastian kontraknya bersama Real Madrid terus berlanjut.

Ketertarikan itu tidak lepas dari kualitas Vinicius yang dinilai cocok dengan kebutuhan permainan Manchester City.

Pep Guardiola dilaporkan menganggap Vinicius sebagai pemain ideal untuk memperkuat lini serang timnya. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta kecakapannya dalam menembus pertahanan lawan dianggap sesuai dengan sistem permainan yang diterapkan Manchester City. Faktor tersebut membuat klub siap bergerak apabila peluang transfer terbuka.

Di sisi lain, Real Madrid sedang menghadapi situasi yang cukup rumit terkait masa depan pemain berusia muda tersebut.

Vinicius dikabarkan ingin memperoleh nilai kontrak setara dengan Kylian Mbappe, sementara manajemen klub masih berhati-hati dalam menjaga struktur gaji pemain. Perbedaan pandangan finansial itu disebut menjadi penghambat utama dalam proses negosiasi.

Real Madrid juga menghadapi tekanan tambahan karena semakin dekatnya ajang Piala Dunia FIFA. Klub khawatir performa impresif Vinicius bersama tim nasional Brasil dapat meningkatkan nilai pasar dan tuntutan gajinya secara signifikan.

Oleh sebab itu, manajemen Madrid disebut ingin segera menyelesaikan proses perpanjangan kontrak sebelum turnamen berlangsung.